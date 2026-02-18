Răsturnare de situație la CCR. Cine sunt judecătorii care au votat pentru modificarea pensiilor magistraților. Unul dintre ei a schimbat „tabăra”

Decizia pe legea care modifică pensiile magistraților a trecut de CCR cu o majoritate de 6 la 3, miercuri, după trei luni de amânări.

Componența CCR este: Simina Tănăsescu (președinte), Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Mihaela Ciochină, Laura-Iuliana Scântei, Bogdan Licu, Marian Busuioc, Csaba Astzalos și Dacian Cosmin Dragoș.

Este prima decizie cu miză mare în actuala formulă a CCR, cu Simina Tănăsescu președinte și trei noi judecători: Mihai Busuioc, Dacian Cosmin Dragoș și Csaba Asztalos.

Cum s-au împărțit voturile în ședința de miercuri

Judecătorii care au votat pentru respingerea sesizării ICCJ, deci în favoarea legii:

Simina Tănăsescu, Mihai Busuioc, Dacian Cosmin Dragoș, Csaba Asztalos, Laura-Iuliana Scântei și Mihaela Ciochină.

Pentru admiterea sesizării instanței supreme, deci pentru respingerea legii, au votat:

Bogdan Licu, Gheorghe Stan și Cristian Deliorga. Cei trei au făcut parte din grupul care în decembrie au părăsit sala de ședințe și au blocat luarea unei decizii. Alături de ei s-a aflat atunci și Mihai Busuioc, care acum a votat în favoarea legii. Toți cei patru au fost numiți la CCR cu susținerea PSD.

Dintre cei 9 judecători CCR, patru au fost propuși de PSD, doi de către fostul președinte Klaus Iohannis, unul de PNL, unul de UDMR și unul de către președintele Nicușor Dan.

Cine sunt judecătorii care au votat pentru ca legea de modificare a pensiilor speciale să treacă

Simina Tănăsescu

Simina Tănăsescu, președinta CCR. Foto: David Bularca / Hotnews

A fost profesor la Facultatea de Drept de la Universitatea din București. După alegerea lui Klaus Iohannis a devenit consilier prezidențial, iar în 2019 a fost numită de președintele Klaus Iohannis în funcția de membru al Curții Constituționale. În iulie 2025, a fost aleasă președinte al Curții Constituționale pe un mandat de trei ani.

Mihai Busuioc

Mihai Busuioc. Foto: Inquam Photos / George Călin

Judecător al Curții Constituționale a României (CCR) numit de Senat la propunerea PSD din iulie 2025, Mihai Busuioc a ocupat, în ultimii 15 ani, funcții de conducere în mai multe instituții importante din România. A fost pe rând în funcții de conducere la Curtea de Conturi, Ministerul Dezvoltării sau Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. El a fost inclusiv secretar general al Guvernului.

Dacian Cosmin Dragoș

Dacian Cosmin Dragoș Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Profesor la Universitatea Babeș Bolyai din Cluj, Dacian Cosmin Dragoș a fost numit de președintele Nicușor Dan la Curtea Constituțională. În perioadele 2016-2017 și 2020-2023 a fost președintele Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării, funcție din care a demisionat în semn de protest după decizia Consiliului prin care s-a stabilit că Lucian Bode nu a plagiat în lucrarea sa de doctorat, decizie care contrazicea verdictul dat de Universitatea Babeș-Bolyai în acest caz.

Csaba Asztalos

Csaba Asztalos Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Csaba Asztalos a fost membru CNCD de la înființarea instituției, din 2002 până în iulie 2025. În 2005 a fost ales prima data președinte al CNCD, funcție ocupată până în 2009. În perioada ianuarie-aprilie 2010, a fost consilier al lui Marko Bela pe problematica prevenirii și combaterii discriminării, pe cand liderul UDMR era vice prim-ministru. În aprilie 2010, Csaba Asztalos a fost ales din nou în funcția de președinte al CNCD, funcție pe care a exercitat-o până în iulie 2025 când a fost numit la CCR de Camera Deputaților cu susținerea UDMR.

Laura-Iuliana Scântei

Laura-Iulia Scântei Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

A fost notar și parlamentar liberal înainte de a fi numită de Senat, în 2022, în funcția de judecătoare la Curtea Constituțională, la propunerea PNL.

Mihaela Ciochină

Mihaela Ciochină Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

A fost numită de președintele Klaus Iohannis în 2022 la Curtea Constituțională. Anterior, a fost, între 2015 și 2022, consilier al președintelui Iohannis. Înainte de Cotroceni, Cochină a lucrat la Senatul României, unde a avut mai multe funcții de execuție.

Cine sunt judecătorii care au votat pentru respingerea legii

Bogdan Licu

Bogdan Licu Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Este judecător la CCR din 2022 la propunerea PSD, prin votul Camerei Deputaților. A fost vicepreședinte al CSM, după care a ocupat pe rând funcțiile de prim adjunct al procurorului general, adjunct al procurorului general, delegat în funcția de procuror general și prim adjunct al procurorului general.

Gheorghe Stan

Gheorghe Stan Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

A fost procuror-șef al Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție (SIIJ) înainte de a fi numit în 2019 în funcția de membru al Curții Constituționale prin decizia Camerei Deputaților la propunerea PSD.

Cristian Deliorga

Cristian Deliorga Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ocupă funcția de judecător CCR din 2019, fiind numit de Senat la propunerea PSD. Între 1982 și 2006 a ocupat funcția de procuror în mai multe parchete din județul Constanța, iar apoi a devenit judecător. A devenit cunoscut după ce a pronunțat sentința de condamnare la închisoare a lui Mircea Băsescu.

Grindeanu, mesaj cu câteva minute înainte de pronunțarea CCR

Cu doar câteva minute înainte ca CCR să se pronunțe pe tema legii, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a postat un mesaj pe Facebook.

„Sper că astăzi vom avea o decizie definitivă la Curtea Constituțională a României în subiectul pensiilor speciale. Este o temă care ne-a costat extrem de mult, atât ca țară, cât și ca societate. Asumarea unei decizii clare este necesară, pentru că românii asta așteaptă de la instituțiile fundamentale ale statului. Sunt convins că, în final, înțelepciunea va avea câștig de cauză!”, a transmis acesta.