Răsturnare de situație. Petrolul rusesc nu va intra din nou sub sancțiunile SUA

Administrația Trump a prelungit suspendarea sancțiunilor care vizează petrolul rusesc livrat pe mare, măsură luată luna trecută pentru a atenua impactul creșterii prețurilor la petrol.

Măsura a fost luată pentru o perioadă de aproximativ o lună, chiar dacă parlamentarii au acuzat guvernul că este prea indulgent cu Moscova, transmite Reuters.

Derogarea acordată de Departamentul Trezoreriei permite țărilor să achiziționeze petrol și produse petroliere rusești încărcate pe nave începând de vineri și până pe 16 mai. Măsura exclude tranzacțiile care implică Iranul, Cuba și Coreea de Nord.

Măsura face parte din eforturile administrației de a controla prețurile globale la energie, care au crescut vertiginos în timpul războiului dintre SUA și Israel cu Iranul. Aceasta a venit după ce țările din Asia, afectate de șocul energetic global, au presat Washingtonul să permită ca surse alternative de aprovizionare să ajungă pe piețe.

Anunțul făcut cu două zile înainte

„Pe măsură ce negocierile (cu Iranul) se accelerează, Trezoreria dorește să se asigure că petrolul este disponibil pentru cei care au nevoie de el”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului Trezoreriei.

Cu doar două zile înainte, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că Washingtonul nu va prelungi suspendarea sancțiunilor asupra petrolului rusesc și o altă derogare pentru petrolul iranian, care urmează să expire duminică.

Prețurile globale ale petrolului au scăzut cu 9% vineri, ajungând la aproximativ 90 de dolari pe baril, după ce Iranul a redeschis temporar Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic pentru transportul petrolului în Golful Persic.

Însă războiul a creat deja cea mai gravă întrerupere a aprovizionării globale cu energie din istorie, a declarat Agenția Internațională pentru Energie.

Războiul, care intră sâmbătă în a opta săptămână, a avariat peste 80 de instalații petroliere și de gaze din Orientul Mijlociu, iar Teheranul a avertizat că ar putea închide din nou strâmtoarea dacă blocada porturilor iraniene de către Marina SUA va continua.

Prețurile ridicate ale petrolului reprezintă o amenințare pentru colegii republicani ai președintelui SUA Donald Trump în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Trump, sub presiuni

Trump s-a confruntat, de asemenea, cu presiuni din partea țărilor partenere cu privire la prețul petrolului. O sursă americană a declarat că țările partenere, în marja reuniunilor Grupului celor 20, ale Băncii Mondiale și ale Fondului Monetar Internațional de la Washington din această săptămână, au solicitat Statelor Unite să prelungească suspendarea sancțiunilor.

De asemenea, liderul de la Casa Albă a discutat despre petrol săptămâna aceasta într-o convorbire telefonică cu prim-ministrul Narendra Modi al Indiei, un mare cumpărător de petrol rusesc.

Derogarea privind petrolul iranian, emisă de Departamentul Trezoreriei pe 20 martie, a permis ca aproximativ 140 de milioane de barili de petrol să ajungă pe piețele globale și a contribuit la reducerea presiunii asupra aprovizionării cu energie, a declarat Bessent luna trecută.

Daune pe termen lung

Congresmenii americani din ambele partide politice au criticat dur administrația pentru suspendarea sancțiunilor, afirmând că acestea ajută economia Iranului în timp ce acesta se află în război cu SUA și a Rusiei, care duce de patru ani un război în Ucraina.

Derogările ar putea împiedica eforturile Occidentului de a priva Rusia de veniturile necesare pentru războiul din Ucraina și ar putea pune Washingtonul în conflict cu aliații săi.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că acum nu este momentul să se relaxeze sancțiunile împotriva Rusiei.

Brett Erickson, expert în sancțiuni la firma de consultanță Obsidian Risk Advisors, a declarat că prelungirea de vineri nu este probabil ultima derogare pe care Washingtonul o va face.

„Conflictul a provocat daune de durată piețelor energetice globale, iar instrumentele disponibile pentru stabilizarea acestora sunt aproape epuizate”, a spus Erickson.