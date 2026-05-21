Raúl Castro, acuzat de SUA de doborârea unor avioane în 1996 – presiune sau preludiul unei operațiuni militare?

SUA l-au acuzat pe fostul lider cubanez Raúl Castro de conspirație în vederea uciderii unor cetățeni americani și de alte infracțiuni legate e doborârea a două avioane în 1996, care zburau între Cuba și Florida, scrie BBC.

Americanii îi acuză pe Castro și pe alte cinci persoane de doborârea aeronavei aparținând grupării cubano-americane Brothers to the Rescue și de uciderea a patru persoane, din care trei americani.

Castro, acum în vârstă de 94 de ani, era pe atunci șeful forțelor armate ale țării .

În timp ce SUA încearcă să exercite o presiune tot mai mare asupra regimului comunist din Cuba, președintele Miguel Díaz-Canel a numit acuzațiile „o manevră politică, lipsită de orice temei juridic”.

Vorbind la Miami, procurorul general interimar Todd Blanche a anunțat că SUA îl vor acuza pe Castro și de distrugerea de aeronave și de patru capete de acuzare individuale de crimă în legătură cu moartea lui Armando Alejandre Jr., Carlos Alberto Costa, Mario Manuel de la Peña și Pablo Morales.

„Statele Unite și președintele Trump nu își uită și nu își vor uita cetățenii”, a spus Blanche.

Acuzațiile pot fi contestate într-o instanță americană,fiecare acuzație de crimă având ca pedeapsă maximă moartea sau închisoare pe viață.

Noile acuzații ale Departamentului de Justiție vizează o figură cheie a conducerii comuniste a Cubei, în contextul în care aceasta se confruntă cu presiuni intense din partea SUA de a face reforme politice și economice semnificative la regimul mono-partid de acolo.

„Cred că strategia este de a crește treptat presiunea până la punctul în care guvernul cubanez va ceda și se va preda la masa negocierilor”, a declarat Wiliam LeoGrand, expert în politică latino-americană la Universitatea Americană.

SUA au impus sancțiuni țării și o blocadă asupra petrolului către Cuba, ceea ce a dus la întreruperi de curent și penurie de alimente.

Miercuri, secretarul de stat american Marco Rubio a transmis un mesaj poporului cubanez, cu ocazia zilei independenței țării.

„Președintele Trump oferă o nouă cale între SUA și o nouă Cuba”, a spus Rubio.

Rubio le-a spus cetățenilor insulei că un conglomerat condus de armata cubaneză, cunoscut sub numele de GAESA, este principalul responsabil pentru penele de curent și penuria de alimente pe care țara continuă să le îndure.

GAESA deține sau operează majoritatea segmentelor lucrative ale economiei cubaneze, de la porturi la pompele de benzină și hotelurile de cinci stele.

Ca răspuns la mesajul lui Rubio, Díaz-Canel a acuzat SUA că mint și impun o pedeapsă colectivă poporului cubanez.

Díaz-Canel a mai spus că rechizitoriul lui Castro a fost folosit pentru a „justifica nebunia unei agresiuni militare împotriva Cubei” și a acuzat SUA că distorsionează faptele legate de doborârea avionului.

El a susținut că Cuba a acționat în „autoapărare legitimă în apele sale jurisdicționale”.

Întrebată de reporteri despre perspectivele aducerii lui Castro în SUA pentru a fi acuzat, Blanche a răspuns că există un mandat de arestare pe numele său.

El nu a confirmat dacă SUA vor încerca să-l captureze pe Castro, dar a spus: „ne așteptăm să apară aici, din proprie inițiativă sau în alt mod”.

LeoGrande de la Universitatea Americană a declarat că este convins că SUA sunt pregătite să-l captureze pe fostul lider cubanez „dacă cubanezii nu se predau la masa negocierilor”.

În ianuarie, SUA au organizat o operațiune militară pentru a-l captura pe fostul președinte venezuelean Nicolás Maduro și a-l aduce în SUA, după ce Departamentul de Justiție l-a pus sub acuzare.

Aceasta a transformat relația Venezuelei cu Washingtonul, lucru care, potrivit lui LeoGrande, este puțin probabil să aibă același efect în Cuba, menționând că Castro s-a retras în urmă cu aproape un deceniu.

În vârstă de aproape 95 de ani, Castro, fratele regretatului lider cubanez Fidel Castro, rămâne o figură influentă, recunoscut pe insulă drept „liderul supraviețuitor al Revoluției Cubaneze”.

El a renunțat la rolurile sale active în guvern și partid, dar în timpul președinției sale din 2008-2018, el și fostul președinte american Barack Obama au prezidat o dezghețare de scurtă durată a relațiilor dintre Washington și Havana.

Blanche a spus că „nu va compara cazurile” dintre cel al lui Castro și cel al lui Maduro.

Cuba este puțin probabil să cedeze fără luptă

Centrul din Miami, unde oficialii americani au anunțat inculparea lui Raúl Castro, era plin de cubanezi americani, reprezentând în mare parte organizații cubaneze din exil care au condus timp de decenii opoziția față de guvernul cubanez din interiorul Statelor Unite.

Înconjurați de fotografiile celor patru persoane care au murit în accidentele din 1996, mulți dintre cei prezenți la evenimentul de la Miami s-au declarat încântați de veste.

„Era timpul, 67 de ani de regim criminal”, a spus Isela Fiterre. „Raúl Castro nu a ucis doar patru persoane. De-a lungul multor ani, a ucis nenumărați oameni”, a spus Fiterre.

Ea a spus că nu este niciodată prea târziu pentru dreptate și că este recunoscătoare administrației Trump pentru că a făcut acest pas.

O altă participantă, Mercedes Puid-Soto, a împărtășit aceleași sentimente. „Sunt foarte fericită. S-a făcut dreptate”, a spus ea. „Este foarte important ca familiile să poată închide acest capitol, și noi, cubanezii, la fel.”

Încă nu e car „dacă administrația Trump va folosi acest rechizitoriu într-un mod similar cu cel folosit împotriva lui Maduro, ca justificare pentru a desfășura o operațiune militară sub acoperirea aplicării legii”, a declarat Roxanna Vigil, cercetătoare în relații internaționale la Consiliul pentru Relații Externe.

„Este puțin probabil ca regimul cubanez să se predea Statelor Unite fără luptă”, a remarcat Vigil. „Și orice mișcare care include colaborarea cu regimul cubanez ar fi foarte greu de acceptat pentru diaspora cubaneză din Statele Unite.”

Reprezentanții SUA și Cubanezi, inclusiv nepotul lui Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodriguez Castro, au purtat „conversații” în ultimele luni, însă acuzațiile americane împotriva fostului președinte sunt puțin probabile să faciliteze aceste contacte.

Dimpotrivă, partea cubaneză a dat semne că își consolidează și mai mult poziția „fără predare, fără concesii” împotriva presiunilor americane, instituțiile media de stat cubaneze critică puternic ceea ce au numit „acuzații false”.