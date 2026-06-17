„Războaiele livratorilor” îngrijorează tot mai mult China, care ia măsuri

Autoritatea de reglementare a pieței din China a publicat miercuri un proiect de reguli pentru a reglementa campaniile de subvenționare a prețurilor derulate de platformele de livrare de mâncare la domiciliu, invocând războaiele de preț și „concurența irațională”, transmite Reuters.

Administrația de Stat pentru Reglementarea Pieței (SAMR) a declarat că proiectul de reguli va fi deschis consultării publice până pe 17 iulie. Acesta ar interzice platformelor să forțeze comercianții să participe la campanii de subvenționare a prețurilor sau să suporte ei înșiși costurile reducerilor, să își folosească avantajele de capital pentru practici monopoliste sau concurență neloială, ori să vândă produse sub cost.

Meituan, liderul pieței de livrări de mâncare în China, a declarat într-un comunicat publicat pe rețelele sociale că susține propunerile și va lucra la implementarea cerințelor, adăugând că acestea vor ajuta la „definirea limitelor de conformitate” pentru reduceri.

Principalii rivali ai Meituan în domeniul platformelor de „retail instant” – deținuți de giganții tehnologici Alibab și JD.com – au emis declarații similare, afirmând că vor sprijini regulile și vor proteja concurența loială.

Războaiele de prețuri îngrijorează tot mai mult guvernul Chinei

Meituan a raportat în această lună a treia pierdere trimestrială consecutivă, dar a atins estimările de creștere a veniturilor, pe fondul semnelor că un an de concurență intensă cu alte platforme majore începe să se tempereze.

Autoritățile chineze au cerut în mod repetat încetarea bătăliei de tip „cursă spre fund” dintre platformele de livrare de alimente, la fel ca în cazul producătorilor de mașini electrice.

Luna trecută, SAMR a instruit autoritățile locale de reglementare să desfășoare o campanie specială de inspecții până în decembrie asupra companiilor care operează în sectoare variind de la live-streaming la livrări de alimente, pentru a combate războaiele intense de preț.

Acestea nu sunt o noutate în China, însă s-au intensificat în ultima perioadă în condițiile în care consumul a scăzut pe fondul situației economice mai ample a țării.