Război electronic intens, bruiaj GPS și interferențe: Anunț despre drona doborâtă de avionul F-16 românesc în Estonia. „Le-am spus tot timpul ucrainenilor”

Oficialii din statele baltice afirmă că Moscova se află în spatele celui mai recent incident, dar solicită totodată Kievului să fie mai atent cu rutele dronelor sale de atac.

Un avion de vânătoare F-16 românesc al NATO a doborât marți o dronă deasupra Estoniei, într-un incident care pare să fie cel mai recent caz în care bruiajul electronic al rușilor a deviat UAV-urile ucrainene cu rază lungă de acțiune către teritoriul Alianței, scrie The Guardian.

Un localnic a declarat postului public de televiziune estonian ERR că a văzut două avioane de vânătoare – parte a forței NATO care asigură patrularea militară în spațiul aerian al statelor baltice – zburând în zonă, pentru ca apoi să se producă o explozie puternică ce a doborât drona. El a spus că drona s-a prăbușit la aproximativ 30 de metri de cea mai apropiată clădire rezidențială.

După analizarea traiectoriei dronei, „am decis că trebuie să o doborâm”, a declarat ministrul apărării din Estonia, Hanno Pevkur.

Poziția Ucrainei

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Heorhii Tykhyi, a declarat: „Ne cerem scuze Estoniei și tuturor prietenilor noștri baltici pentru astfel de incidente neintenționate”.

„Am cooperat și continuăm să cooperăm strâns cu instituțiile noastre specializate pentru a ajunge la esența problemei în fiecare caz și pentru a găsi modalități de a le preveni”, a precizat el.

Purtătorul de cuvânt a dat vina pe Moscova pentru incident, afirmând că forțele ucrainene au vizat ținte legitime din Rusia și că nu au încercat vreodată să utilizeze spațiul aerian al țărilor baltice pentru dronele lor.

Țările baltice acuză Rusia de minciună

Acesta este cel mai recent dintr-o serie de incidente în care dronele ucrainene par să fi fost deviate de pe traiectorie de bruiajul electronic al forțelor ruse. Guvernul leton a căzut săptămâna trecută tocmai pe fondul unei crize generate de reacția lui la un incident similar, în care două drone au explodat la o facilitate de stocare a petrolului.

Serviciul de informații externe al Rusiei, SVR, a afirmat marți că Ucraina intenționa să lanseze atacuri cu drone împotriva Rusiei din Letonia, Lituania și Estonia și a avertizat că va urma o „răzbunare justă”.

Oficialii din cele trei țări baltice neagă existența unor planuri de utilizare a spațiului lor aerian pentru lansarea unor drone sau pentru survolarea teritoriului lor de către UAV-uri (aparate de zbor fără pilot).

„Rusia minte când afirmă că Letonia permite oricărei țări să utilizeze spațiul aerian și teritoriul leton pentru a lansa atacuri împotriva Rusiei sau a oricărei alte țări”, a scris președintele leton, Edgars Rinkēvičs, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

„Le-am spus tot timpul ucrainienilor”

Ministrul de Externe al Estoniei, Margus Tsahkna, a afirmat că singurul motiv pentru care dronele ucrainene au apărut deasupra teritoriului estonian e fost faptul că miloacele rusești de război electronic le-a deviat de la traiectoria lor.

„Estonia nu a permis ca spațiul său aerian să fie folosit pentru atacuri împotriva Rusiei. Incidente de acest gen sunt legate de activitățile rusești de bruiaj”, a spus el.

Într-un interviu acordat ziarului „The Guardian” la Tallinn în weekend, Tsahkna a adoptat un ton similar. „Acestea sunt consecințele războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Este o mișcare disperată menită să divizeze Occidentul și să ne pună sub presiune pentru a le spune ucrainienilor să înceteze, deoarece Ucraina le lovește arterele vitale”, a declarat șeful diplomației estoniene.

Estonia a susținut dreptul Ucrainei de a ataca ținte din Rusia, a spus el, adăugând că cele două capitale erau în contact permanent și că Tallinnul a cerut Kievului să fie mai atent cu rutele dronelor sale, având în vedere bruiajul rusesc.

După doborârea de marți, Pevkur a reiterat că Ucraina trebuie să fie atentă cu dronele sale de atac.

„Le-am spus tot timpul ucrainienilor că, dacă atacă poziții sau ținte rusești, aceste traiectorii trebuie să fie cât mai departe posibil de teritoriul NATO”, a declarat el pentru The Associated Press.

Drona, doborâtă de un F-16 românesc

NATO a confirmat mai devreme în cursul zilei că un avion de luptă F-16 românesc, aflat în misiunea de poliție aeriană a NATO în țările baltice și dislocat în Lituania, a doborât o dronă deasupra Estoniei.

Drona a intrat în spațiul aerian al Estoniei în jurul prânzului, ora locală (sau 09:00 GMT), venind din Rusia și pătrunzând în partea de sud-est a țării, a anunțat armata estoniană, într-un comunicat.

UAV-ul a fost doborât de un avion de luptă F-16 românesc al NATO, aflat într-un zbor de antrenament, la ora 12:14 locală (09:14 GMT), cu o singură rachetă.

„Incidentul a avut loc în condiții de război electronic intens, inclusiv bruiaj GPS și interferențe (jamming, n.r.) din partea Rusiei”, a mai precizat armata estoniană, potrivit agențiilor Reuters și Agerpres.

Drona fusese supravegheată înainte de a intra în Estonia, a adăugat armata estoniană, iar decizia de a o doborî a fost luată pentru a „reduce impactul asupra populației civile și a infrastructurii”.

NATO a transmis că este în derulare o anchetă cu privire la acest indicent. Alianța a afirmat că „este pregătită și capabilă să reacționeze la orice potențiale amenințări aeriene”.

Și Letonia vecină a emis o alertă de amenințare aeriană după ce o dronă a pătruns marți în spațiul său aerian, recomandând locuitorilor din zona de lângă granița cu Rusia să rămână în case, iar avioanele misiunii NATO „Baltic Air Policing” au fost mobilizate în zonă.

Nu a fost clar de la început dacă drona care a pătruns în Letonia era aceeași cu cea care a pătruns în Estonia sau dacă a fost vorba de două drone diferite.

Ucraina a intensificat în ultima perioadă atacurile cu drone de lungă distanță asupra Rusiei, inclusiv în zona Mării Baltice. Din martie, mai multe drone militare ucrainene au pătruns în spațiul aerian al statelor membre NATO Finlanda, Letonia, Lituania și Estonia, toate având graniță cu Rusia.

Cine este pilotul român care a doborât drona

Ministrul Apărării din țara noastră, Radu Miruță, a dezvăluit și care este numele pilotului român de la bordul avionului F-16 care a doborât drona din Estonia.

„Aflat în misiune de poliție aeriană în Lituania, din partea României, la bordul unui avion de vânătoare F16 românesc, căpitanul comandor Pavelescu Costel-Alexandru a reușit să încadreze, să angajeze și să pună la pământ o dronă intrată în spațiul aerian al Estoniei”, a spus marți ministrul Miruță.

El a adăugat că l-a cunoscut pe comandorul Pavelescu la baza aeriană 86 de la Fetești si că i-a „remarcat de atunci determinarea ca profesional să demonstreze că de la bordul unui F16 va reuși să doboare o astfel de țintă. Astăzi a demonstrat-o”.

Miruță a precizat că reușita comandorului român „este extrem de apreciată la nivelul aliaților” și că a propus acordarea emblemei de emisar pentru pace, clasa întâi, pentru pilotul avionului de vânătoare.