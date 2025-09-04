Război fratricid în instanță între cei trei copii ai lui Alain Delon. Actorul a decis în al doilea testament să-și lase averea doar unuia dintre ei

Fiul lui Alain Delon, Alain-Fabien, a intentat un proces împotriva fratelui și surorii sale, solicitând anularea testamentului actorului, scrie La Stampa, preluată de Rador Radio România.

Conform informațiilor Le Monde, Alain-Fabien deține dovezi medicale nepublicate anterior care demonstrează că, atunci când a semnat un al doilea testament, actorul nu mai avea putere de discernământ. Drept pentru care Alain-Fabien, fiul cel mic al actorului, solicită anularea acestuia.

Vestea procedurilor judiciare privind testamentul lui Alain Delon, decedat pe 18 august 2024 la vârsta de 88 de ani, a fost comunicată oficial lui Anthony (60 de ani) și Anouchkăi (34) de către un executor judecătoresc.

Presa franceză estima anul trecut averea lui între 50 de milioane și 250 de milioane de euro.

Anouchka, făcută unică moștenitoare în al doilea testament

Testamentul contestat de Alain-Fabien, în vârstă de 31 de ani, a fost al doilea cerut de actor și a fost semnat la Geneva.

În document, Delon o numește pe Anouchka unica moștenitoare, corectând conținutul primului testament, din 2015. În acel prim document, Delon îşi împărțise averea, evaluată la câteva zeci de milioane de euro, în trei părți: 50% către Anouchka și 25% către fiecare dintre cei doi fii ai săi.

Chiar dacă unicul beneficiar al celui de-al doilea testament este Anouchka, Anthony este dat şi el în judecată, deoarece legea prevede acțiuni împotriva tuturor moștenitorilor și executorilor testamentari ai unui document a cărui anulare se solicită.

Alain-Fabien solicită, de asemenea, anularea unei donații din 2023 către Anouchka Delon, care include o participație de 51% la ADID (Alain Delon International Distribution), compania care deține drepturile de imagine și marca actorului.

O primă audiere civilă este programată pentru 9 martie 2026, în fața tribunalului din Paris. În cererea sa de anulare, Alain-Fabien susține că tatăl său, în urma accidentului vascular cerebral suferit pe 14 iunie 2019, nu a mai avut „suficient discernământ” pentru a redacta și semna un testament, sau pentru a face o donație.

Pentru a-și susține inițiativa, el citează o hotărâre judecătorească din 2024, cu cinci luni înainte de moartea tatălui său, în care instanța a decis în favoarea unei măsuri de „tutelă consolidată”, deoarece Delon „prezenta tulburări cognitive care îi alterau exprimarea voinței”.

Însă noutatea constă în dezvăluirea către Alain-Fabien a mai multor rapoarte medicale privind starea de sănătate a tatălui său datând din 2019.

Femeile din viața lui Alain Delon

Viaţa sentimentală tumultoasă a lui Alain Delon a alimentat, deopotrivă, legenda din jurul său. Iubirile sale, în primul rând, au stârnit fantezia presei, de la dragostea la prima vedere cu Romy Schneider, în 1958, până la complicitatea tandră cu Mireille Darc, amantă devenită „cealaltă jumătate”.

Pasiunile sale pentru Nathalie, Anne Parillaud, Rosalie van Breemen şi chiar Dalida – cu care a dezvăluit cu întârziere că a avut o idilă – au fost în atenţia presei.

Delon a declarat că „motivaţia de a fi ceea ce a fost” i-a venit de la femei: Romy Schneider; Nathalie Delon, cu care s-a căsătorit în 1964 – singura sa căsătorie – şi mama fiului său Anthony; Mireille Darc, partenera sa timp de 15 ani; şi olandeza Rosalie Van Breemen, cu care i-a avut pe Anouchka şi Alain-Fabien.