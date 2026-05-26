Războiul apei de la robinet: O turistă a cerut despăgubiri de 2.700 de euro după o vacanță în Italia

Un pahar cu apă pe masa unui restaurant. FOTO: © Jj Gouin | Dreamstime.com

Femeia a susținut că apa este un drept universal al omului, dar instanța a hotărât că nicio lege nu obligă hotelierii să o servească direct de la robinet.

Solicitarea simplă a unei turiste de a primi un pahar cu apă de la robinet, la restaurantul unui hotel din Munții Dolomiți, din Italia, a dus, după o lungă și costisitoare saga juridică, la pronunțarea unei hotărâri de către Curtea Supremă din Peninsulă, decizie potrivit căreia servirea apei de la robinet nu constituie un drept al consumatorului, scrie marți The Guardian.

Cazul datează din 2019, când femeia a petrecut o săptămână la un hotel de cinci stele din stațiunea de schi Corvara, în Badia, de Crăciun și de Anul Nou. Ea achiziționase un pachet de demipensiune cu cina inclusă, cu excepția băuturilor.

Conform relatărilor presei italiene, femeia a cerut în repetate rânduri să primească apă de la robinet la masă, oferindu-se chiar să o plătească. Cererea i-a fost refuzată și, în schimb, în fiecare seară, la cină, găsea pe masă o sticlă de apă minerală de 0,75 litri, care costa 7 euro.

Despăgubiri cerute

În timpul șederii ei, turista s-a plâns că „i s-a refuzat în mod constant posibilitatea de a consuma apă de la robinet și, în schimb, a fost obligată să cumpere apă îmbuteliată”, a relatat Corriere Alto Adige, citând documentele judiciare.

Femeia a intentat apoi o acțiune în justiție, susținând că apa este „o resursă naturală și un drept universal al omului” și că „furnizarea gratuită a unei cantități minime vitale este necesară pentru a satisface nevoile esențiale și trebuie garantată”, a scris Corriere.

Femeia considera apa de la robinet o parte integrantă a serviciilor oferite de un restaurant sau un hotel, „la fel cum te aștepți să găsești un pat cu lenjerie, o cameră încălzită și săpun în baie”.

Ea a solicitat despăgubiri în valoare de 2.700 de euro pentru „prejudiciul economic și suferința psihică” suferite.

Decizia Curții Supreme

Instanțele de fond și de apel i-au respins cererea, iar femeia a formulat recurs la Curtea Supremă de Casație a Italiei.

Această instanță a confirmat că în Italia nu există nicio lege care să-i oblige pe managerii de restaurante sau hotelierii să servească clienților apă de la robinet și a respins, la rândul său, cauza.

Solicitarea de a primi apă de la robinet, gratuită, într-un restaurant din Italia este considerată, în general, o încălcare a etichetei sociale, mai ales dacă chelnerul a oferit deja posibilitatea de a alege între o sticlă de apă plată sau minerală. Însă clienții devin din ce în ce mai îndrăzneți, mulți dintre ei încercând să evite utilizarea plasticului, iar tot mai multe restaurante oferă acum apă filtrată.

Un pahar cu apă pe masa unui restaurant. FOTO: © Jj Gouin | Dreamstime.com