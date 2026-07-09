Războiul contra Iranului „nu s-a terminat”, avertizează Netanyahu

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat joi că războiul împotriva Iranului „încă nu s-a terminat”, adăugând că armata israeliană, în special forţele sale aeriene, sunt pregătite pentru orice scenariu.

„Axa iraniană este mai slăbită ca niciodată, în timp ce Israelul este mai puternic ca niciodată. Împreună, am schimbat nu doar popoarele din Orientul Mijlociu, dar ne-am schimbat în primul rând pe noi înşine. Am avut curajul să atacăm. Am demonstrat că mâna lungă a Forţelor Aeriene ajunge peste tot, din Yemen până în Iran”, a spus Benjamin Netanyahu într-un discurs rostit la absolvirea unui grup de 40 de noi piloţi militari, relatează agenția de presă EFE, citată de Agerpres.

„Totuşi, trebuie să spun că războiul încă nu s-a terminat. În plus faţă de vechile provocări, apar altele noi, există conflicte şi alianţe (…) Suntem pregătiţi pentru orice scenariu şi ştim un lucru: trebuie să fim întotdeauna mai puternici decât inamicii noştri”, a indicat şeful guvernului israelian.

El a descris superioritatea aeriană a Israelului drept „un pilon fundamental al doctrinei de securitate naţională” şi s-a lăudat că toată lumea cunoaşte puterea aviaţiei militare israeliene.

Cât despre Liban, Benjamin Netanyahu a reafirmat că trupele israeliene vor rămâne în sudul acestei ţări vecine „atât timp cât va fi necesar” pentru securitatea Israelului, în ciuda acordului-cadru convenit în urma negocierilor desfăşurate la Washington între delegaţiile libaneză, americană şi israeliană.