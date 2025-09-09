Războiul din Fâșia Gaza se poate încheia „imediat”, susține Benjamin Netanyahu după atacul din Doha. În ce condiții

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marți seară, într-o conferință de presă, că războiul din Fâșia Gaza se poate „încheia imediat” dacă propunerea președintelui american Donald Trump pentru un acord este acceptată, relatează BBC News, CNN și Sky News.

„Luptați pentru drepturile și viitorul vostru. Faceți pace cu noi și acceptați propunerea președintelui Trump”, a spus șeful guvernului israelian, într-un evident mesaj adresat civililor din enclava palestiniană devastată de război.

„Dacă propunerea președintelui Trump este acceptată, războiul se poate încheia imediat”, a adăugat Netanyahu. „Putem începe din nou să urmărim extinderea păcii în regiunea noastră, în beneficiul tuturor”, a precizat el.

Președintele american Donald Trump a transmis, duminică, un „ultim avertisment” organizației islamiste palestiniene Hamas, cerându-i să accepte un acord pentru eliberarea ostaticilor din Fâșia Gaza.

„Israelienii mi-au acceptat Condițiile. E timpul să accepte și Hamas”, a scris Trump pe platforma sa de socializare Truth Social, folosind din nou majusculele în stilul propriu, neconform cu ortografia standard a limbii engleze. „Am avertizat Hamas despre consecințele neacceptării. Acesta este ultimul meu avertisment, nu va mai fi altul!”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Într-un comunicat ulterior, Hamas a afirmat că a primit prin mediatori mai multe idei din partea Statelor Unite pentru realizarea unui armistițiu în Gaza și discută cu mediatorii modalități de dezvoltare a ideilor respective, despre care nu a dat detalii.

Gruparea palestiniană care administrează Fâșia Gaza și-a reafirmat disponibilitatea de a elibera toți ostaticii pe care îi mai deține acolo în schimbul unui „anunț clar al sfârșitului războiului” și al retragerii tuturor forțelor israeliene din enclavă.

„Cred că vom avea un acord privind Gaza foarte curând” și vor fi returnați toți ostaticii, vii sau morți; Cred că îi vom obține pe toți”, a declarat Trump presei, fără alte precizări, pe drumul de întoarcere de la New York – unde asistase la finala turneului de tenis US Open – la Washington.

„O lovitură chirurgicală”

În cadrul aceleiași conferințe de marți, Netanyahu a calificat atacul aerian din Doha, capitala Qatarului, drept „o lovitură chirurgicală, de precizie”.

Premierul israelian a susținut că persoanele vizate de bombardamentul de la Doha au inițiat, organizat și sărbătorit asaltul Hamas din 7 octombrie 2023.

O mare parte a lumii democratice „a uitat rușinos ziua de 7 octombrie”, a adăugat el.

Mai devreme în cursul zilei, Netanyahu susținuse și că bombardamentul din Doha a fost „pe deplin justificat” după ce luni doi bărbați înarmați au urcat într-un autobuz din Ierusalim și au ucis șase persoane. Hamas și-a asumat responsabilitatea pentru acest atac.

„Dușmanii noștri trebuie să știe un lucru: de la înființarea statului Israel, sângele evreilor nu va mai fi vărsat”, a adăugat premierul israelian.

„Suntem în mijlocul unei campanii pentru a învinge Hamas și a elibera toți ostaticii. Am dat lovituri puternice tuturor părților axei răului”, a continuat el, marți seară.

El a precizat: „Împreună rezistăm, împreună luptăm și, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom învinge.”

Netanyahu: Atacul din Qatar „poate deschide calea către sfârșitul războiului din Gaza”

Prim-ministrul israelian a descris atacul Israelului asupra Qatarului ca o acțiune de pace, în cadrul unui eveniment organizat marți la Ambasada SUA.

El a declarat că Israelul a „acceptat” ultimele principii propuse de SUA pentru un armistițiu în Gaza.

„Zilele în care liderii terorismului se bucurau de imunitate oriunde s-au terminat”, a spus Netanyahu, în ebraică. „Nu voi permite o astfel de imunitate pentru ucigașii poporului nostru”, a adăugat el.

Atacul israelian din Doha „poate deschide calea către sfârșitul războiului din Gaza”, a spus Netanyahu, mai întâi în ebraică, apoi în engleză. „Israelul a acceptat principiile, propunerea prezentată de președintele (Donald) Trump pentru a pune capăt războiului, începând cu eliberarea imediată a tuturor ostaticilor noștri care au fost ținuți în temnițele din Gaza timp de 700 de zile”, a menționat premierul israelian.

Principiile SUA pentru încetarea focului în enclava palestianiană includ eliberarea imediată a tuturor ostaticilor și începerea negocierilor pentru încetarea completă a războiului, potrivit a doi oficiali israelieni familiarizați cu discuțiile.

Cel puțin doi lideri ai Hamas și un ofițer local au fost uciși în atacul din Qatar

Cel puțin doi membri ai grupării palestiniene Hamas au fost uciși în atacul aerian efectuat marți de Israel în Qatar, printre aceștia numărându-se fiul negociatorului-șef Khalil al-Hayya, a declarat un membru al biroului politic al acestei grupări pentru postul al-Jazeera, în timp ce autoritățile de la Doha au confirmat deocamdată decesul unui membru al forțelor de securitate qatareze, au relatat anterior agențiile Reuters, EFE și Agerpres.

Conform membrului Hamas citat, Suhail al-Hindi, liderii de la vârful Hamas au supraviețuit loviturii israeliene, care a țintit marți cu rachete un complex rezidențial din capitala qatareză Doha, unde era adunată delegația de negociatori ai Hamas pentru a discuta despre propunerea de armistițiu în Fâșia Gaza avansată de președintele american Donald Trump.

Unul dintre responsabilii Hamas vizați de atacul israelian este negociatorul-șef Khalil al-Hayya. Conform sursei citate, acesta a supraviețuit, nu însă și fiul său. De asemenea, un membru al forțelor de securitate locale a fost ucis, au precizat autoritățile.

Citește și Cine sunt liderii Hamas vizați de bombardamentul neașteptat al Israelului în Doha. Primele informații despre persoanele ucise

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a justificat raidul aerian prin atentatul terorist comis luni la Ierusalim, soldat cu șase morți și revendicat de Brigăzile al-Qassam, aripa armată a Hamas.

Netanyahu a susținut că operațiunea a fost efectuată de Israel în mod independent, fără implicarea Statelor Unite, care însă, conform unei reprezentante a Casei Albe, au fost informate înainte, iar ordinul lansării atacului a fost dat după ce a fost identificată o „oportunitate operațională”, referire la ședința la care se aflau responsabilii Hamas împreună.

În Qatar și-au stabilit reședința mai mulți lideri ai Hamas și această țară exercită de asemenea rolul de mediator între gruparea palestiniană și Israel.