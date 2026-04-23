Războiul din Golf scumpește inclusiv metodele contraceptive

Creșterea costurilor cu materiile prime și energia, precum și încetinirea lanțurilor de aprovizionare afectează puternic industria prezervativelor.

Războiul din Golf perturbă piețele internaționale: fie că este vorba de gaze naturale, electricitate, kerosen, benzină sau îngrășăminte pentru agricultură – prețurile au crescut pentru companii și consumatori în multe regiuni ale lumii, notează presa elenă.

Karex Industries, cel mai mare producător de prezervative din lume, intenționează să majoreze prețurile cu până la 30% din cauza creșterii costurilor materiilor prime și a perturbării lanțului de aprovizionare cauzate de războiul din Iran

Compania malaeziană se bazează pe o gamă de produse petrochimice pentru a produce prezervative: amoniac pentru conservarea latexului, etanol pentru ambalare și imprimare și ulei de silicon pentru lubrifierea fiecărui prezervativ. Cu toate acestea, de la începutul războiului, aceste costuri au crescut cu aproximativ 30%, iar prețul latexului de nitril s-a dublat, a declarat directorul executiv al companiei pentru Bloomberg.

În plus, cauciucul natural a devenit cu o treime mai scump din ianuarie, iar războiul crește și costul lubrifianților.

„Situația este cu siguranță foarte precară, prețurile sunt mari… Nu avem de ales decât să transferăm costul asupra clienților noștri acum”, a declarat șefa companiei, Go Mia Kat .

Compania malaeziană produce anual peste cinci miliarde de prezervative și furnizează mărci precum Durex și Trojan, fiind principallu furnizor și în cadrul programelor naționale de sănătate a multor state și programelor de ajutor ale ONU.

Creșterea cererii

Situația vine într-un moment nepotrivit pentru Karex: cererea a crescut cu aproximativ 30% în acest an, deoarece mulți clienți au niveluri scăzute ale stocurilor din cauza costurilor ridicate de transport și a întârzierilor la livrare, a explicat Go.

Karex are încă suficiente materii prime pentru a susține producția în următoarele două-trei luni. După aceea, însă, evoluțiile ulterioare sunt incerte, deoarece aprovizionarea cu ingrediente cheie este precară dacă războiul continuă, a declarat Go.

Găsirea de înlocuitori nu este atât de ușoară din cauza cerințelor stricte de reglementare pentru dispozitivele medicale, cum sunt prezervativele. Acesta este motivul pentru care, potrivit Bloomberg, directorul general nu exclude noi creșteri de prețuri.