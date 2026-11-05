Războiul dintre Dan Air și Netopia escaladează: compania aviatică a anulat biletele de avion pentru care procesatorul de plăți a reținut 900.000 de euro și îndeamnă oamenii să-și recupereze banii de la acesta

Peste 11.000 de pasageri care au cumpărat bilete la Dan Air, iar banii lor au fost plătiți prin intermediul procesatorului de plăți Netopia s-au trezit cu biletele de avion anulate de Dan Air. Compania dă vina pe procesatorul de plăți care nu i-a retransmis mai departe banii încasați, scrie Economica.

„Dan Air informează pasagerii că toate rezervările plătite cu cardul prin procesatorul de plăți Netopia, pentru care nu a decontat banii către Dan Air, au fost anulate. Sumele aferente acestor bilete nu a ajuns niciodată la Dan Air întrucât începând cu 23 octombrie 2026, Netopia a reținut toți banii pasagerilor, fondurile blocate depășesc în prezent 930.000 de euro și circa 440.000 euro în garanții deci în total, peste 1.3 milioane de euro, iar la data de 2 noiembrie 2026, Netopia a reziliat unilateral, fără preaviz, contractul de procesare a plăților ceea ce înseamnă că Dan Air nu mai are absolut niciun control asupra procesului de rambursare”, se arată într-un comunicat de presă al Dan Air.

11.000 de pasageri sunt afectați de această situație.

Reacția Dan Air vine la o săptămână după ce Hotnews a scris că DAN AIR a acuzat procesatorul de plăți NETOPIA că a încetat să-i transfere banii încasați din vânzarea biletelor, peste 850.000 de euro. Dan Air tocmai își ceruse intrarea în insolvență, dar anunțase că va continua să opereze zboruri în această perioadă.

Atunci, în replică la acuzațiile Dan Air, Netopia a transmis că prioritatea NETOPIA în această situație este protecția pasagerilor care au achitat bilete cu cardul”.

„Biletele de avion se plătesc integral în avans, adesea cu luni înaintea zborului. Dacă un zbor este anulat, pasagerul care a plătit cu cardul are dreptul să își recupereze banii printr-o procedură specială numită chargeback, prin care NETOPIA restituie acești bani către pasageri – indiferent dacă DAN AIR mai are sau nu resursele necesare să despăgubească pasagerii”, susținea compania de plăți.