Războiul gunoaielor. Răsturnare de situație în privința deciziei care vizează peste 215.000 de locuitori din București

Primăria Sectorului 1 anunţă că tranziţia către noul operator de salubrizare, programată iniţial pentru data de 1 iulie, se amână, iar compania Romprest va rămâne în teren în această perioadă, scrie Agerpres.

„După decizia provizorie de ieri a Tribunalului Bucureşti, tranziţia către noul operator de salubrizare, programată pentru mâine, 1 iulie 2026, se suspendă până când instanţa va clarifica situaţia juridică a contractului actual. Astfel, compania Romprest rămâne în teren în această perioadă, iar serviciul public de salubrizare continuă fără întrerupere”, reiese dintr-un comunicat transmis marţi de administraţia locală.

Primăria subliniază că, pentru locuitorii Sectorului 1, indiferent că locuiesc la bloc sau la case, „nu se schimbă nimic”. Colectarea deşeurilor menajere se face după programul actual şi curăţenia stradală va fi asigurată în continuare după programul Romprest.

Pentru firme şi instituţii, semnarea noului contract cu Blue Planet va fi amânată până când instanţa va clarifica data la care încetează contractul actual.

„Firmele şi instituţiile care au început deja procedurile de contractare trebuie să ştie că noile contracte nu produc efecte juridice pentru că sunt şi ele suspendate până când instanţa va clarifica data încetării contractului cu Romprest”, se menţionează în comunicat.

Primăria Sectorului 1 reaminteşte că a contractat un operator de tranziţie (maximum 12 luni) pentru ca serviciul de salubrizare să nu se oprească după 1 iulie, data la care contractul cu Romprest ajunge la termen.

„Această pregătire a vizat continuitatea serviciului public, într-un moment în care administraţia trebuia să aibă o soluţie funcţională pentru ridicarea deşeurilor şi curăţenia stradală. Facem precizarea că Blue Planet nu a primit niciun leu din bugetul Primăriei pentru că prestarea serviciilor contractate nici nu a început. Prioritatea acestei perioade este ca salubrizarea în Sectorul 1 să continue fără întreruperi, iar cetăţenii să nu fie afectaţi de divergenţele juridice dintre părţi”, precizează administraţia.

Anunțul Primăriei Sector 1 vine după ce compania Romprest a obținut în instanță suspendarea deciziei prin care era schimbat operatorul de salubritate.

Scandalul dintre Primăria Sectorului 1 și Romprest

Consiliul Local al Sectorului 1 l-a mandatat, în februarie, pe primarul George Tuță să notifice Romprest că, pe 30 iunie 2026, încetează contractul de delegare a serviciului de salubrizare, încheiat, în 2008, pe 25 de ani, a scris Hotnews.

De ce se încheie contractul mai devreme de 25 de ani? Fiindcă în 2009, Consiliul Concurenței declanșează o anchetă privind serviciile de salubrizare din București, iar la Sectorul 1 constată că în contractul cu Romprest nu erau identificate clar investițiile pe care operatorul trebuie să le facă.

Prin Decizia nr. 58/2009, Consiliul Concurenței arată că, în aceste condiții, durata contractului era disproporționat de mare și cere Primăriei Sectorului 1 anularea contractului și reluarea procedurii de licitație. Decizia este contestată în instanță, însă în 2012, Primăria Sectorului 1 încheie un act adițional prin care durata contractului se reduce cu 3 ani, cu posibilitatea unei reduceri de încă 4 ani, în cazul în care Romprest nu construiește o stație de sortare – asumată prin contractul inițial de delegare – în termen de cel mult un an de la obținerea autorizației de construire.

Romprest susține însă că Actul Adițional 6 nu este în vigoare deoarece nu s-ar fi îndeplinit condiția suspensivă prevăzută în acest document, adică „produce efecte juridice doar din momentul în care Consiliul Concurenței renunță expres la dreptul pretins într-un dosar aflat pe rolul instanței”. Declarațiile au fost făcute de reprezentanții Romprest în ședința de Consiliu Local în care s-a decis încheierea contractului.

Romprest a mai susținut că, în condițiile în care Primăria Sectorului 1 va înceta contractul în iunie 2026, va trebui să-i plătească banii pentru anii care au mai rămas până la încheierea celor 25 de ani. Primarul George Tuță însă i-a contrazis în mai multe rânduri, spunând că chiar ei au recunoscut în corespondența cu Primăria că actul adițional este în vigoare.

Totodată, Romprest a reclamat, în mai multe rânduri, că nu își încasa la timp banii pentru servicii prestate în mandatul primarului Daniel Tudorache, care la începutul pandemiei a cerut operatorului să presteze servicii suplimentare de curățenie.

În 2021, însă, administrația condusă de Clotilde Armand a refuzat să facă anumite plăți către Romprest, pentru prestații pe care le considera neconforme. Asta a declanșat atunci o criză, gunoiul fiind lăsat pe stradă câteva săptămâni.

Ulterior, operatorul s-a adresat instanței și a obținut câștig de cauză pentru o parte dintre ele, fiind titluri executorii de circa 200 milioane lei. Administrația actuală trebuie să plătească acum acești bani.