Războiul împotriva Ucrainei e scris în stele. Cum se folosește propaganda lui Putin de succesul emisiunilor de astrologie din Rusia

„Astrologia în Rusia este mainstream, nu o nișă, ca în alte țări europene”, explică jurnalista Tatsiana Ashurkevich, în investigația sa sub acoperire despre cum cei mai cunoscuți astrologi din Rusia își adaptează predicțiile astfel încât să-i justifice acțiunile lui Putin. Miza este ușor de înțeles: dacă foarte mulți ruși se uită la emisiunile de astrologie, atunci trebuie să afle de acolo că deciziile conducătorilor lor sunt „scrise în stele”.

În Rusia, astrologia a depășit de mult cercul celor care urmăresc horoscoape sau consultă prezicători. Un exemplu este „Натальная карта” („Harta natală”), unul dintre cele mai urmărite show-uri online. Formatul, produs de studioul Medium Quality, îi are ca prezentatori pe Olesea Ivanchenko și Dmitri Juravliov.

Cei doi analizează „harta natală” a unui invitat, de regulă o vedetă din televiziune sau muzică, și discută despre personalitatea și viața acestuia. Emisiunea a devenit un succes pe platforma VK Video. O analiză publicată de Novaya Gazeta Europa în decembrie 2024 arăta că episoadele adunau, de regulă, între 10 și 25 de milioane de vizualizări, iar cel mai urmărit depășise 26 de milioane.

În noiembrie 2026, pagina show-ului avea aproximativ 2,1 milioane de abonați și ocupa locul al optulea în categoria emisiunilor de pe VK, potrivit LiveDune.

Un alt exemplu este Tamara Globa, una dintre cele mai cunoscute astroloage din Rusia, ale cărei interviuri cu jurnalista și prezentatoarea Nadejda Streleț au acumulat milioane de vizualizări.

Primul interviu a fost publicat la 30 martie 2022, la puțin peste o lună de la începutul invaziei ruse în Ucraina. Intitulat „Ce așteaptă lumea? Prognoza astrologică pentru toate zodiile în 2022”, materialul a depășit 16 milioane de vizualizări pe YouTube.

Discuția nu s-a limitat la horoscoape. Streleț a întrebat-o pe Globa ce se va întâmpla cu Rusia și Ucraina, când ar putea fi reglementat conflictul și când va veni pacea. În prognoza sa, astrologul a spus că martie și aprilie 2022 vor fi luni ale negocierilor, în paralel cu acțiunile militare. Tot ea a spus că din a doua jumătate a anului 2024 ar putea apărea un început clar al soluționării problemelor politice. Predicția nu s-a confirmat.

Cel mai recent interviu anual, publicat la 28 decembrie 2025, a fost dedicat prognozei pentru 2026. Globa a spus că anul va marca începutul încheierii așa-numitei „operațiuni militare speciale” și a indicat perioade concrete pentru evoluția negocierilor. Potrivit declarațiilor sale, primele progrese importante urmau să apară în august 2026, iar etapa finală ar putea avea loc la sfârșitul lunii ianuarie- începutul lunii februarie 2027.

Pentru această perioadă, astrologul a avertizat asupra unor posibile tentative de blocare a acordurilor. Interviul a acumulat aproximativ 1,8 milioane de vizualizări. În noiembrie 2026, războiul continuă, iar o nouă rundă de discuții între negociatorii Rusiei, Ucrainei și Statelor Unite au avut loc pe 10 și 11 noiembrie, la Abu Dhabi.

Prognoza privind încheierea conflictului la începutul lui 2027 rămâne, așadar, neverificată. Un detaliu important apare chiar într-un raport OpenMinds: canalul de Telegram al Tamarei Globa a fost clasificat drept neutru, deoarece publica în principal mesaje personale și linkuri către videoclipuri. Cercetătorii au atras însă atenția că interviurile sale video au o audiență de milioane de persoane și includ comentarii despre războiul din Ucraina, alegerile din Statele Unite și viitorul YouTube în Rusia.

Putin mesianic, Europa în prag de destrămare

Jurnalista belarusă Tatsiana Ashurkevich în timpul documentării investigației. FOTO: YouTube

De la această realitate a plecat și investigația sub acoperire realizată recent de jurnaliștii Tatsiana Ashurkevich și Christo Grozev. Aceasta a fost publicată la 23 aprilie 2026 de către proiectul The Christo Files sub titlul „Tarot: Putin’s Secret Weapon” și a pornit de la observarea unor canale rusești de Telegram dedicate astrologiei și hărților tarot.

Unul dintre materialele descoperite era o etalare de tarot despre Volodimir Zelenski și războiul din Ucraina. Autorul susținea că Zelenski va fi ultimul președinte al țării, Ucraina va pierde războiul, iar Putin va conduce Rusia spre succes.

Alte postări prezentau aceleași idei: Zelenski este slab, Putin este puternic și aproape mesianic, iar Europa se îndreaptă spre destrămare. Jurnaliștii au observat că mesajele coincid cu temele promovate constant de propaganda rusă și au decis să verifice dacă astrologii care apar în presa favorabilă Kremlinului sunt dispuși să participe la pretinsa transmitere a lor și în ce condiții.

O astrologă a cerut peste 10.000 de euro pentru a-l prezenta pe Putin într-o lumină favorabilă

Tatsiana Ashurkevich s-a prezentat drept producătoare de televiziune și a contactat șapte astrologi. Le-a propus să pregătească materiale în care Vladimir Putin să fie prezentat favorabil, Volodimir Zelenski să fie discreditat, iar războiul să fie explicat într-o manieră convenabilă Moscovei. Printre persoanele abordate s-au numărat Katerina Diatlova, Aleksandr Zaraev, Svetlana Dragan, Mihail Levin și Vera Hubelashvili.

Diatlova, astrologă cu propria școală și o audiență considerabilă, a indicat că Aleksandr Zaraev lucrează cu propaganda de stat în acest fel. Zaraev este unul dintre astrologii ruși cunoscuți, care de-a lungul anilor a prezis că Zelenski va fugi, Europa se va destrăma, iar Rusia va câștiga.

În discuția cu jurnalista, el a spus că are deja experiență în colaborarea cu propaganda, s-a declarat un rus autentic și a afirmat că a fost surprins că Vladimir Putin nu a început războiul mai devreme. Svetlana Dragan a întrebat mai întâi despre onorariu.

Potrivit investigației, ea le-a spus jurnaliștilor că a primit aproximativ un milion de ruble (aproximativ 10,8 mii de euro – n.r.) pentru mai multe apariții la televiziune și că știe foarte bine cum funcționează propaganda.

Destinul Rusiei este să invadeze Ucraina

Screenshot din investigația realizată de Tatsiana Ashurkevich și Christo Grozev

Mihail Levin a declarat că acțiunile lui Putin în Ucraina corespund destinului Rusiei. Vera Hubelashvili a povestit cum funcționează controlul editorial în televiziunea de stat: cu puțin timp înainte de a intra în direct, i se comunica ce nu are voie să spună și i se prezenta o listă de cuvinte interzise, așa-numitele „stop words”.

Aceste exemple arată două mecanisme diferite. Unii astrologi împărtășesc deja viziunea politică promovată de Kremlin, iar alții cunosc regulile impuse de televiziunile de stat și se adaptează la ele, în schimbul vizibilității și al unor beneficii financiare. Investigația nu s-a oprit la discuțiile despre bani și colaborări. Jurnaliștii au pregătit un experiment pentru a verifica dacă astrologii pot prezenta drept revelații informații complet inventate.

Christo Grozev și Tatsiana Ashurkevich au creat o poveste falsă despre jurnalist: acesta ar fi un adversar al lui Putin, ar avea legături cu Franța și ar fi motivat în activitatea sa de bani. Franța a fost aleasă întâmplător.

Au adăugat și un personaj feminin, o tânără care i-ar fi apropiată și i-ar continua activitatea. Informațiile au fost transmise unor prezicători, care au fost rugați să le interpreteze.

Mai mulți au transformat povestea inventată în presupuse concluzii astrologice. Au vorbit despre legături cu Franța, bani, influențe externe și interese ascunse.

Jumătate din ruși au declarat o atitudine pozitivă față de ezoterism

Un raport publicat în aprilie 2026 de organizația OpenMinds arată amploarea fenomenului. Potrivit datelor citate de RBC dintr-un studiu realizat de Platforma, numărul rușilor interesați de practicile ezoterice a crescut de la 7,3 milioane în 2023 la 9,5 milioane în 2024. Aproape jumătate dintre cetățeni, 49%, au declarat că au o atitudine pozitivă față de ezoterism, inclusiv astrologie și divinație.

OpenMinds a identificat narațiuni despre Putin și Zelenski pe sute de canale rusești de Telegram

Investigația sub acoperire poate fi văzută în contextul de cercetării OpenMinds, intitulată „Stars, Cards, and State Narratives: Esotericism in the Service of Russian Propaganda”, publicată la 28 aprilie 2026.

Organizația a cartografiat 730 de canale rusești de Telegram dedicate astrologiei, tarotului, meditației, dezvoltării personale și altor practici ezoterice. Datele au fost colectate în septembrie 2025, iar conținutul a fost analizat pentru a identifica referirile la Putin, Ucraina, război, Zelenski și alți actori politici.

Concluzia cercetătorilor: cel puțin 15% dintre cele mai populare canale rusești din această categorie publicau în mod regulat predicții sau comentarii politice. În majoritatea covârșitoare a cazurilor, mesajele coincideau cu narațiunile Kremlinului. Cele mai mari cinci canale cu activitate politică aveau fiecare peste 100 mii de abonați.

Un aspect important este că aceste conturi nu sunt izolate într-o categorie separată. Cercetătorii au observat că utilizatorii care urmăresc canale aparent neutre, cu horoscoape zilnice și recomandări personale, urmăresc adesea și conturi care interpretează evenimentele politice prin intermediul astrologiei.

Există și o excepție: un grup de conturi strict comerciale, concentrate pe horoscoape zilnice și mesaje motivaționale, unde cercetătorii nu au găsit conținut politic.

„Să nu ai îndoieli de tine, ești Balanță, la fel ca Putin”

Screenshot din investigația celor doi jurnaliști

Printre cele mai frecvente narațiuni identificate se află prezentarea lui Putin drept un lider puternic, înțelept și predestinat. Astrologii îi analizează harta natală, numerologia și presupusa energie cosmică.

Unele canale le amintesc urmăritorilor că Putin este Balanță, iar în horoscoapele zilnice apar chiar mesaje de tipul „Să nu ai îndoieli de tine, ești Balanță, la fel ca Putin”.

În cazul lui Zelenski, interpretările sunt aproape întotdeauna negative. El este prezentat drept slab, tiranic sau aflat în pragul dispariției politice. Unele canale îi analizează harta natală și lansează afirmații despre presupuse probleme de sănătate mintală sau consum de droguri, teme întâlnite și în propaganda rusă tradițională.

Alte canale folosesc astrologia pentru a justifica războiul printr-o presupusă ordine cosmică. Sunt oferite talismane și rugăciuni de protecție pentru bărbații mobilizați în armata rusă, iar cărțile de tarot sunt folosite pentru a explica revolta lui Evgheni Prigojin, a anticipa rezultatul negocierilor de pace sau a justifica represiunea.

Cercetătorii au identificat și mesaje dedicate zilei de 9 Mai, Ziua Victoriei în Rusia. Acestea nu conțin întotdeauna elemente astrologice, dar contribuie la consolidarea simbolisticii unei sărbători folosite intens în propaganda de război. Un exemplu deosebit de relevant este reacția canalelor ezoterice la întâlnirea dintre Vladimir Putin și Donald Trump din Alaska, din august 2025.

Un canal de Telegram, tarotnevrut, le-a amintit urmăritorilor de presupuse predicții anterioare despre „revenirea a ceva ce cineva consideră că îi aparține istoric”. Un altul, crazyprophecies, a susținut că locul întâlnirii ar fi fost ales intenționat și că „locul este al nostru energetic, chiar dacă încă aparține Americii”.