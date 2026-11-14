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Actualitate

Războiul împotriva Ucrainei e scris în stele. Cum se folosește propaganda lui Putin de succesul emisiunilor de astrologie din Rusia

Oxana Bodnar
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„Astrologia în Rusia este mainstream, nu o nișă, ca în alte țări europene”, explică jurnalista Tatsiana Ashurkevich, în investigația sa sub acoperire despre cum cei mai cunoscuți astrologi din Rusia își adaptează predicțiile astfel încât să-i justifice acțiunile lui Putin. Miza este ușor de înțeles: dacă foarte mulți ruși se uită la emisiunile de astrologie, atunci trebuie să afle de acolo că deciziile conducătorilor lor sunt „scrise în stele”. 

  • Emisiunile de astrologie din Rusia au zeci de milioane de vizualizări pe internet. Sunt printre cele mai populare show-uri din această țară.
  • Aproape jumătate dintre cetățenii ruși au declarat că au o atitudine pozitivă față de ezoterism, inclusiv astrologie și divinație.
  • Doi jurnaliști de investigație sub acoperire au demonstrat cum acest ecosistem, bazat pe horoscop, credințe astrale, tarot etc, este folosit de propaganda lui Putin. 