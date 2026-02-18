Războiul invizibil al uleiului de măsline. Ulei la hectolitru, calitate la miligram, avertizează un producător local

Când piața se inundă, standardul se diluează. Noua ofensivă globală a uleiului de măsline schimbă regulile jocului pe piața locală, iar România riscă să devină o piață de absorbție pentru surplusul global, avertizează un producător român de ulei de măsline.

Atunci când oferta depășește ritmul de maturizare a pieței, apar riscuri legate de etichete ambigue, amestecuri greu de urmărit și produse care respectă minimul legal, dar nu reflectă standardul autentic al categoriei.

Pentru România, miza nu este competiția între state producătoare, ci definirea propriului standard de calitate, într-un context de ofertă tot mai abundentă, afirmă Cosmin Filipas, CEO D’Olive.

Turcia a devenit al doilea producător mondial de ulei de măsline, cu un vârf de 505.000 de tone în sezonul 2024–2025 și o creștere de 132% a exporturilor, contribuind decisiv la avansul global de 25% al comerțului cu ulei de măsline.

Spania produce cam 40% din uleiul de măsline mondial și peste 60% din cel european

Uleiul de măsline reprezintă al treilea cel mai exportat produs agroalimentar spaniol, cu peste 152 de țări de destinație și o balanță comercială favorabilă care contribuie la soldul pozitiv al întregului sector agroalimentar. Principalele destinații pentru uleiul de măsline spaniol sunt: ​​Italia și Statele Unite.

Turcia a depășit Italia și s-a clasat pe locul doi mondial în producția de ulei de măsline, după Spania, potrivit datelor Consiliului Internațional al Măslinelor (COI). În sezonul 2024–2025, producția turcă a atins 505.000 de tone, cu 58% peste un an mediu, iar exporturile au urcat la 160.000 de tone. La nivel global, exporturile au crescut cu 25%, cea mai mare contribuție fiind a Turciei, cu un avans de 132%.

Producția globală este estimată la 3,44 milioane de tone în sezonul 2025–2026, iar sectorul traversează o perioadă pe care directorul general al COI, Jaime Lillo, o descrie drept „cea mai bună din istoria sa”, în contextul unor volume ridicate și al unei calități în creștere. În paralel, datele agregate de COI arată că uleiul de măsline reduce riscul bolilor cardiovasculare cu 15% și mortalitatea cardiovasculară cu 23%, alimentând creșterea consumului pe piețe noi.

În România consumul a crescut în ultimii ani, dar cultura lui rămâne în formare

„România nu trebuie să devină o piață de descărcare pentru surplusul global. Într-un moment în care volumele cresc accelerat, diferența reală o face capacitatea consumatorului de a distinge între cantitate și calitate”, afirmă Cosmin Filipas, CEO D’Olive.

Creșterea producției globale pune presiune pe distribuție și pe preț. În sezonul 2024–2025, Turcia a devenit și cel mai mare producător mondial de măsline de masă, iar consumul global a crescut cu 5%. În același timp, schimbările climatice au generat volatilitate fără precedent în bazinul mediteranean, cu două sezoane consecutive sub medie și creșteri istorice de prețuri în anii anteriori. Adaptarea prin cercetare, resurse genetice și integrarea plantațiilor în strategii de captare a carbonului devin o prioritate pentru marile țări producătoare.

„Problema nu este că există mai mult ulei pe piață. Problema este că, într-o avalanșă de volum, consumatorul poate pierde contactul cu ceea ce înseamnă cu adevărat calitatea. Gustul viu, prospețimea, trasabilitatea clară și anul recoltei trebuie să devină criterii normale, nu excepții”, subliniază Cosmin Filipas.

În prezent, mulți consumatori aleg în funcție de preț sau promoție, în timp ce verificarea originii măslinelor, a metodei de procesare sau a testărilor de laborator rămâne secundară. Într-un moment în care producția globală atinge niveluri istorice, România se află într-un punct de inflexiune: poate evolua către o piață matură, orientată spre transparență și analiză, sau poate deveni o piață de absorbție pentru volumele excedentare.

Noua hartă globală a uleiului de măsline aduce oportunități evidente pentru consumatori, inclusiv prețuri mai competitive și acces extins la produs. Dar pe termen lung, valoarea nu va fi decisă doar de origine sau volum, ci de cât de ridicat este standardul pe care piața locală alege să îl accepte, mai spune producătorul român.