În scurt timp: Ședință extrordinară la Guvern pentru adoptarea bugetului pe 2026. Creșterea salariului minim, pe agendă

Guvernul urmează să adopte joi legea bugetului de stat pentru anul 2026 într-o ședință extraordinară convocată, în această seară, la Palatul Victoria.

19:27

Ședința, amânată de două ori

Guvernul a anunțat că ședința va fi amânată, urmând ca această să aibă loc de la 20:15.

Este a doua amânare, în contextul în care inițial aceasta era programată pentru ora 18:30, iar apoi a fost mutată la 19:30.

19:17

Avizul CES, publicat

Publicat în urmă cu puțin timp, avizul CES asupra bugetului pe 2026 cuprinde o „avizare favorabilă cu observații” din partea patronatelor, în timp reprezentanții părții sindicale și reprezentanții fundațiilor și asociațiilor neguvernamentale ale societății civile au votat pentru „avizarea nefavorabilă”.

Avizul CES este obligatoriu pentru adoptarea unui act normativ, însă are dor rol consultativ.

Reprezentanții patronatelor avertizează în „avizul favorabil cu observații” că „pentru decontarea către furnizorii de energie a reducerilor de preț acordate consumatorilor în cadrul schemelor de plafonare, alocarea de 3,75 miliarde lei este insuficientă în raport cu necesarul real de plată.

„Conform datelor anunțate public de ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei), valoarea totală a cererilor de decontare depuse de furnizori se ridică la 9,5 miliarde lei (luna ianuarie 2026). Având în vedere că în anul 2025 s-a efectuat o plată anticipată de până la 40% din valoarea cererilor aflate în evaluare, estimăm că suma restantă la plată se ridică la aproximativ 6 miliarde lei, nivel care ar trebui reflectat în bugetul pentru anul 2026”, au atenționat patronatele.

Știrea inițială: La finalul ședinței, premierul Bolojan ește așteptat să facă declarații.

Pe ordinea de zi a ședinței de joi se află proiectul de buget pe 2026, hotărârea de Guvern privind majorarea salariului minim de la 4.050 de lei brut, cât este în prezent, la 4.325 de lei, de la data de 1 iulie, precum și o ordonanță de urgență care prevede schimbări la examinarea investițiilor străine, au declarat pentru HotNews surse din Guvern.

Proiectul legii bugetului de stat pe 2026 va merge la Parlament, pentru dezbatere şi adoptare.

PSD a anunţat joi că va aviza, cu obiecţii, proiectul de buget, pentru a depăşi blocajul provocat de premierul Bolojan, arătând că mutarea dezbaterii la nivel parlamentar va permite partidelor din coaliţie să transpună toate elementele respinse în mod nejustificat.

Astfel, social-democraţii intenţionează să adopte măsurile propuse de formaţiune prin intermediul amendamentelor depuse în Parlament, la proiectul de buget.

Proiectul bugetului pe 2026 a fost publicat marți de Ministerul Finanţelor în transparenţă decizională.

Datele din proiect arată creșteri semnificative ale finanțării pentru unele ministere și instituții din domenii precum energia, apărarea, fondurile europene sau digitalizarea, dar și pentru Înalta Curte și Parchetu General. Creșteri importante vor fi și pentru Administrația Prezidențială și pentru SRI. În schimb, Sănătatea se află printre domeniile pentru care bugetul va fi redus față de anul trecut.

Deficitul bugetar pentru 2026 este estimat la 6,2% din PIB, fiind proiectat sã scadă la 5,1% din PIB în 2027, veniturile totale cresc la 36% din PIB faţă de anul trecut, iar cheltuielile cresc cu aproximativ 55,5 miliarde lei, conform proiectului.

De asemenea, bugetul pentru investiţii crește cu aproape 25,6 miliarde lei faţă de anul trecut, ceea ce ridică ponderea acestora la peste 8% din PIB, față de 7,2% în anul precedent.

Creșteri puternice pentru energie, fonduri europene și economie

Una dintre cele mai mari creșteri apare la Ministerul Energiei, unde creditele bugetare ajung la 19,7 miliarde de lei, cu 268% mai mult decât în 2025, iar creditele de angajament sunt de 10,2 miliarde de lei, în creștere cu 24%.

Bugetul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene crește puternic, cu credite bugetare de peste 12,6 miliarde de lei, cu 72,3% mai mari față de anul anterior, iar creditele de angajament depășesc 17,8 miliarde de lei.

Și Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului primește o majorare consistentă: 3,7 miliarde de lei credite bugetare, cu 59,4% mai mult, și 3,9 miliarde lei credite de angajament, în creștere cu 79,5%.

Bugete mai mari pentru apărare și ordine publică

Ministerul Apărării Naționale rămâne una dintre instituțiile cu cele mai mari alocări, cu 49,3 miliarde de lei credite bugetare, în creștere cu 16%, și 112 miliarde de lei credite de angajament.

La Ministerul Afacerilor Interne bugetul ajunge la 35,4 miliarde de lei, cu o creștere de 3,8%, iar creditele de angajament sunt de 36,2 miliarde de lei.

Cât primesc transporturile, educația și agricultura

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii are prevăzute credite bugetare de peste 42 miliarde de lei, ușor mai mici decât în 2025 (-3,66%), iar creditele de angajament depășesc 109,9 miliarde de lei.

La Ministerul Educației și Cercetării bugetul ajunge la 64,7 miliarde de lei, în creștere cu 5,78%, iar creditele de angajament sunt de 65,2 miliarde de lei.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale primește 27,7 miliarde de lei credite bugetare (+5%) și 43,7 miliarde de lei credite de angajament, în creștere cu 65%, ceea ce indică proiecte majore planificate pentru anii următori.

Scăderi la muncă, sănătate și dezvoltare

În schimb, proiectul de buget arată reduceri la unele ministere.

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale are 91,8 miliarde de lei credite bugetare, cu 7,5% mai puțin decât în 2025.

La Ministerul Sănătății creditele bugetare scad la 22,8 miliarde de lei (-13%), deși creditele de angajament cresc la 31,1 miliarde de lei, semn că sunt pregătite investiții pe termen mai lung.

De asemenea, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației are o scădere a plăților efective, cu 22,8 miliarde de lei credite bugetare (-20%), dar creditele de angajament cresc puternic, la 39,2 miliarde de lei (+67%).