Războiul lui Donald Trump împotriva măsurilor lui Biden a ajuns la agenții termici

Administrația Trump intenționează să amâne joi intrarea în vigoare a două reglementări adoptate în era Biden care reglementează utilizarea agenților frigorifici. Măsura face parte dintr-un efort mai amplu de a desființa agenda de mediu a fostului președinte, potrivit unui oficial de la Casa Albă, citat de Reuters.

Măsurile adoptate în timpul predecesorului lui Trump ar afecta magazinele de alimente, producătorii de semiconductori și alte companii care folosesc hidrofluorocarburi (HFC) – gaze cu efect de seră puternice utilizate în sistemele de refrigerare și aer condiționat.

Cerințele de conformare provin dintr-o reglementare din 2023 a Agenția pentru Protecția Mediului (EPA), menită să reducă emisiile acestor superpoluanți.

Pe lângă măsura de joi, Agenția pentru Protecția Mediului intenționează să propună sub Trump și relaxarea altor restricții privind HFC-urile printr-o reglementare separată care îi vizează pe transportatorii de mărfuri refrigerate.

Măsura, dezvăluită în premieră de canalul USA Today, urmează să fie anunțată de președintele Trump în cadrul unui eveniment la Casa Albă. Acesta va fi flancat de administratorul EPA, Lee Zeldin.

Șeful agenției de protecție a mediului susține că măsurile nu au protejat mediul

Oficialul de la Casa Albă a declarat că relaxarea restricțiilor ar reduce costurile pentru consumatori, estimând economii potențiale de peste 2,4 miliarde de dolari.

„Americanii au avut dreptate să fie frustrați de regulile privind agenții frigorifici din era Biden”, a spus Zeldin, un avocat și fost congresmen fără pregătire științifică, într-un comunicat.

„Acestea nu au protejat sănătatea umană sau mediul și, în schimb, au impus restricții costisitoare și imposibil de atins, dincolo de ceea ce cere legea”, a adăugat acesta.

Săptămâna trecută, EPA a propus de asemenea relaxarea limitelor privind apele reziduale pentru centralele electrice pe cărbune, afirmând că aceste modificări ar reduce costurile la electricitate.