„Războiul s-a terminat”. Trump merge azi în Israel și Egipt / Va ține un discurs în Knesset și va conduce un summit care va marca finalul conflictului din Gaza

Trump s-a arătat optimist că pacea va fi una durabilă și că Gaza va fi „un miracol” de dezvoltare, o analiză optimistă, potrivit celor mai mulți observatori care sunt circumspecți cu privire la șansele planului pe termen lung susținut de liderul de la Casa Albă, scrie Reuters.

Președintele SUA Donald Trump este așteptat în parlamentul israelian luni, în timp ce fragilul armistițiu din Gaza, la care a contribuit, intră în a patra zi, cu eliberarea preconizată a ostaticilor israelieni și a prizonierilor palestinieni.

Trump este așteptat să țină și un discurs în Knesset, la doi ani după războiul declanșat de un atac al Hamas din 7 octombrie 2023, care a ucis aproximativ 1.200 de persoane în Israel și a luat 251 de ostatici.

De atunci, atacurile aeriene și terestre israeliene au devastat Gaza, omorând peste 67.000 de palestinieni, potrivit oficialilor din domeniul sănătății din enclavă.

„Războiul s-a terminat”, a declarat Trump reporterilor aflați la bordul avionului Air Force One, la începutul zborului său de la Washington la Israel.

Întrebat despre perspectivele păcii în regiune, el a răspuns: „Cred că situația se va normaliza”.

Întrebat dacă va vizita vreodată Gaza, Trump a răspuns afirmativ: „Aș vrea să pun piciorul acolo, cel puțin.” Trump a spus că, în opinia lui, Gaza va fi un „miracol” în următoarele decenii.

ONU a declarat că ajutorul umanitar se intensifică, gazul pentru gătit fiind livrat pentru prima dată din martie, iar livrările de alimente și medicamente fiind extinse.

Semne de întrebare privind o pace durabilă

Armistițiul și schimbul de ostatici și prizonieri au oferit o rază de speranță, dar, în ciuda optimismului lui Trump, pierderile de vieți omenești, devastarea și traumele sugerează că o pace durabilă va fi greu de obținut.

Progresul depinde acum de angajamentele globale care ar putea fi asumate luni, în cadrul unui summit la care vor participa peste 20 de lideri mondiali, condus de Trump, în stațiunea egipteană Sharm el-Sheikh.

Președintele palestinian Mahmoud Abbas va participa la summitul din Egipt, a declarat duminică un reporter Axios, citând un înalt oficial palestinian. Niciun oficial israelian nu va participa.

Ministerul de Externe al Egiptului a declarat că se așteaptă semnarea unui „document care să pună capăt războiului din Fâșia Gaza”.

Israelul se așteaptă ca ostaticii rămași în Gaza să înceapă să se întoarcă spre casă luni dimineață, 20 de supraviețuitori urmând să fie eliberați împreună, urmați de predarea altor 26-28 de ostatici morți și doi a căror soartă este necunoscută.

Ministerul Justiției israelian a făcut publice numele a 250 de palestinieni condamnați pentru crimă și alte infracțiuni grave, care urmează să fie eliberați în cadrul schimbului. Lista nu include personalități de rang înalt, precum comandanți Hamas, Marwan Barghouti și Ahmed Saadat – cerințe cheie ale Hamas.

Discuțiile privind lista finală sunt în curs, a declarat biroul de informare al prizonierilor Hamas. De asemenea, vor fi eliberați 1.700 de locuitori din Gaza reținuți din 7 octombrie 2023.

Israelienii îl huiduie pe Netanyahu și îl aplaudă pe Trump

Mulțimile care s-au adunat sâmbătă seara în Piața Ostaticilor din Tel Aviv au aplaudat numele lui Trump în timpul discursului trimisului său special Steve Witkoff, dar au huiduit zgomotos când Witkoff a încercat să-i mulțumească prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu pentru rolul său în eforturile de încetare a focului.

Trump va deveni al patrulea președinte american care va ține un discurs în Knesset, după Jimmy Carter în 1979, Bill Clinton în 1994 și George W. Bush în 2008.

Într-o scrisoare trimisă săptămâna trecută, în care îl invita pe Trump să țină un discurs oficial, președintele Knessetului, Amir Ohana, a scris: „Poporul israelian vă consideră cel mai mare prieten și aliat al națiunii evreiești din istoria modernă”.

Criticii israelieni ai lui Netanyahu, inclusiv familiile ostaticilor, îl acuză că prelungește în mod deliberat conflictul pentru a-și liniști partenerii de coaliție de extremă dreapta, al căror sprijin este crucial pentru supraviețuirea sa politică.

Curtea Penală Internațională a emis anul trecut mandate de arestare pe numele lui Netanyahu pentru presupuse crime de război și crime împotriva umanității, acuzații pe care Israelul le neagă.

„Mâine este începutul unei noi căi. O cale a construirii, o cale a vindecării și, sper, o cale a unirii inimilor”, a declarat Netanyahu într-o declarație televizată duminică.

Ce urmează

Statele Unite, împreună cu Egiptul, Qatarul și Turcia, au mediat ceea ce a fost descris ca un acord în primă fază între Israel și Hamas. Următoarea fază a planului lui Trump prevede înființarea unui organism internațional – un „Consiliu al Păcii” condus de Trump.

Trump a declarat anterior că Tony Blair ar putea juca un rol în cadrul consiliului, dar duminică s-a întrebat dacă Blair, fostul prim-ministru britanic, ar fi acceptabil, având în vedere criticile aduse rolului său în războiul din Irak.

Multe lucruri ar putea încă să meargă prost. Următorii pași din planul în 20 de puncte al lui Trump nu au fost încă conveniți. Aceștia includ modul în care Gaza va fi guvernată după încetarea luptelor și soarta finală a Hamas, care a respins cererile Israelului de a se dezarma.

Ministerul de Interne condus de Hamas a declarat că va desfășura forțe de securitate în zonele din care s-a retras armata israeliană.

Nu era clar dacă militanții înarmați se vor întoarce în număr semnificativ pe străzi, ceea ce Israelul ar considera o provocare.