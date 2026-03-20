Războiul tarifelor lui Trump a găsit o portiță. Se numește Constanța

Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud au descoperit în cadrul unui control de rutină 76 bucăți jante auto inscripționate cu marcile BMW si AUDI și 525 perechi de încălțăminte sport inscripționate cu marca AIR JORDAN-NIKE, transmite Autoritatea Vamală într-un comunicat.

Containerul depistat vineri este al doilea din acest an, după ce în ianuarie un alt container cu 600 de ceasuri smart din China fusese depistat în Constanța.

Containerul depistat vineri era adresat unei firme din Voluntari-Ilfov și conținea, conform calculelor vamale, mărfuri cu o valoare de piață estimată la 905.000 de lei — la care se adaugă drepturi vamale neachitate de încă 427.900 lei.

Jenti confiscate de Autoritatea Vamală. Foto: AVR

Notă metodologică: Valorile bunurilor confiscate sunt calculate la prețul de vânzare cu amănuntul al produsului original autentic, nu la valoarea de piață a replicii. Această metodologie, standard la nivel european, poate supraevalua semnificativ impactul economic real, dar reflectă prejudiciul adus titularilor de marcă.

Potrivit datelor publicate de Autoritatea Vamală Română (AVR) în martie 2026, în cursul anului 2025 au fost identificate 394 de cazuri de produse suspecte de contrafacere în punctele vamale ale României.

Valoarea estimată a bunurilor reținute a depășit 28 de milioane de euro — o creștere de peste 58% față de 2024, când fuseseră înregistrate 408 cazuri evaluate la 17,79 milioane euro. Numărul de cazuri a scăzut ușor, dar valoarea bunurilor interceptate a explodat.

ÎN CIFRE:

394 cazuri de contrafaceri identificate în 2025

28,17 milioane euro — valoarea estimată a bunurilor reținute v.s. 408 cazuri ( 17,79 mil. euro în 2024)

Principale țări de origine: China, Turcia, India, Ucraina, Hong Kong

CONSTANȚA, POARTĂ A EUROPEI

Portul Constanța Sud — cel mai mare port la Marea Neagră și unul din primele zece din Europa după tonaj — este principalul punct de intrare al mărfurilor containerizate din Asia în România și, implicit, în piața europeană. Prin el trec zilnic sute de importuri, iar un singur scaner funcțional filtrează, potrivit datelor AVR, aproximativ 60 de containere pe zi dintr-un flux de 300 de importuri zilnice. Restul intră pe baza analizei de risc documentar și a controalelor selective.

Această capacitate tehnică limitată nu este un secret. România și-a asumat prin PNRR achiziționarea de scanere noi pentru vămi, cu termen de finalizare în 2026. Până atunci, inspectorii vamali operează cu echipamente vechi și cu resurse umane insuficiente pentru volumul de trafic — context în care fiecare captură izbutită este, simultan, un succes și un semnal de vulnerabilitate.

“Produsele cel mai frecvent depistate sunt jucăriile, articolele vestimentare, parfumurile și cosmeticele, încălțămintea, ochelarii, accesoriile pentru vehicule”, spune Autoritatea Vamală Română.

UN LANȚ BINE UNS

Mecanismul este relativ constant, potrivit cazuisticii înregistrate de autorități: o societate comercială înregistrată în România, București sau în zonele metropolitane, importă containere din China declarând mărfuri de larg consum. Documentele de transport indică articole generice — îmbrăcăminte, accesorii, piese auto. Bunurile reale sunt altceva: replici ale unor mărci premium, distribuite ulterior pe piața gri locală sau reexportate spre vest.

Destinatarii finali ai mărfurilor nu sunt consumatori obișnuiți. Rețelele de distribuție sunt organizate, iar prețurile de vânzare — atrăgătoare față de originalul autentic — alimentează o cerere care nu dispare prin confiscare, ci se mută spre alt furnizor. Cazul de față, cu 76 de jante auto și 525 perechi de încălțăminte, se înscrie perfect în tiparul descris de anchetatori: valoare mare, ambalaj plausibil, firmă interpusă.

PRESIUNEA TARIFELOR GLOBALE AMPLIFICĂ RISCUL

Contextul geopolitic adaugă un strat suplimentar de complexitate. Valul de tarife vamale impuse de administrația Trump exportatorilor chinezi din 2025 a produs — previzibil — o presiune de redirecționare a mărfurilor. O parte din exporturile chineze pentru piața europeană și americană caută acum trasee alternative sau documente de origine modificate. România, cu infrastructura vamală limitată și cu un port activ la Marea Neagră, apare frecvent în analizele de risc europene ca punct de vulnerabilitate.

Uniunea Europeană a pierdut în 2023 aproximativ 14,8 miliarde euro din cauza contrafacerilor — echivalentul a 5,8% din importurile extra-UE, potrivit EUIPO. România contribuie la această statistică atât ca țară de tranzit, cât și ca piață de destinație finală.

CE URMEAZĂ

Juridic, procedura este clară: mărfurile reținute de inspectorii vamali sunt trimise la expertizare pentru a confirma atingerea drepturilor de proprietate intelectuală ale mărcilor BMW, Audi și Nike. Dacă titularii de marcă confirmă că produsele sunt contrafăcute și nu sunt de acord cu eliberarea lor, bunurile sunt distruse pe cheltuiala importatorului. Firma destinatară din Voluntari-Ilfov urmează a fi cercetată pentru introducerea de mărfuri susceptibile să aducă atingere dreptului de proprietate intelectuală.