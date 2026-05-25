După ce HotNews a întrebat-o pe ministra mediului „De ce lăsați Bucureștiul să fie otrăvit de deșeurile arse la Sintești?”, a început o razie de proporții la Sintești

Zeci de forțe de ordine au descins luni dimineața lângă București, în localitatea Sinteşti, judeţul Ilfov, precum şi la adresele a 5 centre REMAT. „Una dintre cele mai mari acţiuni de control” din ultimii ani susțin autoritățile. Ele spun că a fost făcută după mai multe săptămâni de monitorizare din dronă.

HotNews a publicat recent un interviu cu ministra Mediului, Diana Buzoianu. A fost întrebată de ce nu face nimic contra deșeurilor de la Sintești, care otrăvesc aerul din București,

Buzoianu a spus: „S-au făcut 369 de plângeri în anul 2025 doar pe Sintești”, însă dosarele nu înaintează.

De aceea e vitală reforma în justiție, spune Buzoianu.

Jandarmi, polițiști și reprezentanți ai Gărzii de Mediu desfășoară controale de amploare pe parcursul zilei de luni în satul din comuna ilfoveană Vidra, unde de mai mulți ani au loc arderi ilegale de deșeuri.

„Acţiunea a avut ca scop efectuarea unor controale complexe privind desfăşurarea operaţiunilor cu deşeuri, respectiv colectarea, reciclarea, depozitarea, transportul şi valorificarea acestora, precum şi verificarea respectării cadrului legal incident. Totodată, la nivelul celor 5 centre de colectare au fost efectuate verificări privind provenienţa, evidenţierea în documente şi trasabilitatea deşeurilor metalice, precum şi respectarea obligaţiilor legale de către operatorii economici din domeniu”, au transmis reprezentanții IPJ Ilfov, citați de News.ro.

În cadrul activităţilor desfăşurate, la unul dintre centre au fost identificate 24 de autovehicule ce ar fi conţinut cantităţi de materiale neferoase, urmând ca reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu, împreună cu poliţiştii ilfoveni, să efectueze verificări pentru stabilirea situaţiei de fapt şi dispunerea măsurilor legale care se impun.

„Până în prezent, au fost legitimate 494 de persoane şi au fost controlate 334 de autovehicule. De asemenea, au fost constatate 2 infracţiuni prevăzute de O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor şi au fost aplicate 57 de sancţiuni contravenţionale. Totodată, au fost confiscate cantităţi de 5 m³ de deşeuri şi 100 kg de deşeuri, iar valoarea totală a sancţiunilor aplicate se ridică la 70.000 de lei. În cadrul acţiunii au fost indisponibilizate 12 autovehicule”, a precizat IPJ Ilfov.

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că aceasta este „una dintre cele mai mari acţiuni de control” la Sinteşti şi în localităţile din zonă din ultimii ani de zile.

„Este vorba de o anchetă din ultimele luni în care zona a fost monitorizată, iar filmările vor fi trimise ca probă pentru autorităţile penale”, a precizat Buzoianu.

Conform Gărzii de Mediu, zona a fost monitorizată timp de 3 săptămâni, inclusiv cu drone.

În zona satului Sintești din comuna Vidra, județul lfov, sunt deseori reclamate probleme de mediu, cauzate de arderile ilegale de deșeuri. Satul se află la câțiva kilometri de București, iar fumul este purtat de curenții de aer și înroșește în mod frecvent senzorii care măsoară calitatea aerului în Capitală. În ultimii ani s-au mai făcut controale, însă fenomenul arderilor ilegale de deșeuri nu a fost stârpit.