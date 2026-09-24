RCW X Bucharest deschide capsula de toamnă a Romanian Creative Week

Irina Schrotter: „Cultura devine puternică atunci când talentul individual capătă în jurul lui o comunitate capabilă să îl ducă mai departe”

Romanian Creative Week, cel mai amplu eveniment dedicat industriilor creative din Uniunea Europeană, revine între 2 și 8 octombrie 2026 cu cea de-a doua ediție RCW X Bucharest, capsula de toamnă a RCW. Programul continuă la București o parte dintre proiectele prezentate în luna mai la Iași, reconfigurate pentru noi spații, și aduce proiecte concepute special pentru ediția bucureșteană. „Metafora”, expoziția centrală a RCW 2026, New Media District, HazarDance, Film Showcase: Trei priviri asupra migrației, performance-uri, workshopuri și întâlniri dedicate industriilor creative vor ocupa, timp de șapte zile, spații emblematice ale Capitalei.

Desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și inclus de Ministerul Culturii în categoria evenimentelor cultural-strategice, singurul eveniment din regiunea Moldovei cu acest statut, RCW își extinde prezența la București, după șase ani în care a construit la Iași unul dintre cele mai ample ecosisteme dedicate industriilor creative din Europa. Între Palatul Regal, Biblioteca Centrală Universitară, Grădina Botanică, Piața George Enescu, Studiourile TVR și spații independente, RCW X Bucharest 2026 construiește o hartă a creativității contemporane pentru publicul Capitalei.

Irina Schrotter

„Romanian Creative Week a pornit de la convingerea că România are o resursă creativă extraordinară, care are nevoie de vizibilitate, dar mai ales de contexte în care să crească, să se întâlnească și să producă valoare culturală, socială și economică. După șase ani în care am construit la Iași o comunitate tot mai amplă, RCW X Bucharest 2026, aflat la a doua ediție, deschide și mai mult această conversație către Capitală și aduce împreună artiști, designeri, curatori, profesioniști și generații diferite. Pentru mine, aceasta este adevărata forță a RCW: capacitatea de a crea legături între oameni și domenii care gândesc lumea diferit, dar care o pot imagina împreună. Cultura devine relevantă doar atunci când intră în viața unei societăți, provoacă idei, creează comunități și ne ajută să vedem posibilități acolo unde înainte vedeam limite”, declară Irina Schrotter, președintele Federației Patronatelor din Industriile Creative, organizatorul Romanian Creative Week.

Tema care leagă proiectele RCW din 2026 este JOY, explorată la București prin limbaje foarte diferite: de la experimentul vestimentar și instalația digitală la dans, artă contemporană și performance. Bucuria este privită ca formă de vitalitate culturală, disponibilitate pentru experiment și capacitate de reconectare într-un prezent dominat de viteză, tehnologie și fragmentare socială.

Expozitia Metafora – RCW 2026

Metafora, expoziția-centrală a RCW 2026, într-un nou context arhitectural

Pe 2 octombrie, expoziția Metafora, prezentată în primăvară în Sala Voievozilor a Palatului Culturii din Iași, este reconstruită la Scânteia+ pentru o singură noapte. Schimbarea de spațiu devine parte din proiect: aproape 20 de artiști și aceeași selecție curatorială intră într-o arhitectură cu o memorie și o identitate radical diferite. Curatoriată de Marian Pălie, cu design expozițional semnat de arhitectul Robert Marin, Metafora, parte a pilonului Arts al RCW, susținut de Unicredit Bank, cu sprijinul Ploom, Pepsi, Jidvei și Printco, pornește chiar de la ideea transferului de sens, metaphora, în greacă, înseamnă „transfer” sau „transport”. În București, această idee capătă o dimensiune concretă: lucrările își schimbă contextul, iar noua arhitectură modifică raporturile dintre obiect, spațiu și privitor. Accesul la vernisaj se face doar pe bază de invitație.

„O expoziție există și prin locul în care este văzută. Spațiul îi schimbă ritmul, raporturile dintre lucrări și chiar felul în care publicul construiește sensul. Metafora a fost gândită tocmai în jurul acestei mobilități a percepției, iar trecerea de la Sala Voievozilor la Scânteia+ devine o extensie firească a conceptului. Va fi interesant de urmărit și pentru noi această a doua viață a expoziției: ce rămâne, ce se modifică și ce sensuri apar atunci când aceeași selecție artistică întâlnește o arhitectură și o memorie complet diferite”, spune Marian Pălie, curatorul expoziției centrale a RCW 2026.

New Media District: 14 artiști în Curtea de Onoare a Palatului Regal

Curtea de Onoare a Palatului Regal devine, în 3 octombrie, de la ora 19.00, spațiul unei ediții concentrate New Media District, curatoriată de Andrei Cozlac și Andrei Botnaru. Paisprezece artiști vizuali, între care doi selectați prin Bursa The Creative a RCW, construiesc pentru o singură seară un traseu în care imaginea digitală, sunetul, instalația, lumina și tehnologiile interactive explorează jocul, memoria și relația tot mai complexă dintre experiența umană și mediul tehnologic. Tema Ludic Manifest a New Media District 2026, derivată din JOY, privește jocul ca limbaj artistic și ca formă de cercetare a prezentului. Lucrările selectate trec de la memoria afectivă și experiențele intime la cultura digitală și la felul în care tehnologia modifică percepția, relațiile și raportarea la propriul corp.

„New media este unul dintre locurile în care schimbarea limbajului artistic se vede cel mai repede. Tehnologia se transformă continuu, însă întrebările importante rămân profund umane: cum ne raportăm unii la ceilalți, ce păstrăm din memorie, cum ne construim identitatea și ce mai înseamnă experiența directă într-o lume tot mai mediată digital? Cei 14 artiști selectați pentru București folosesc instrumente contemporane diferite, dar lucrările lor se întâlnesc în această preocupare. Ludic Manifest vorbește despre joc și bucurie, dar și despre libertatea de a experimenta și de a privi realitatea dintr-un unghi pe care rutina nu ni-l mai oferă”, declară Andrei Cozlac, dublu premiat de UNITER pentru video mapping și curator al New Media District, proiect susținut de Ploom.

În aceeași seară, New Media District îi are ca invitați speciali pe Splendido Splendente – Discoteca Italiana, într-un eveniment construit în jurul muzicii italiene emblematice și al culturii pop, care combină hituri clasice și contemporane cu estetica spectaculoasă și glamourul show-urilor italiene de varietăți. Tot pe 3 octombrie, de la ora 19:00, în Curtea de Onoare a Palatului Regal, artistul new media Sebastian Comănescu prezintă Fantastic Posse, o instalație formată din trei sculpturi gonflabile monumentale, inspirată de tema JOY și de celebrul discurs „This is Water” al lui David Foster Wallace, care transformă bucuria într-o prezență vizibilă, ludică și interactivă în spațiul public.

Trei priviri asupra migrației, într-un Film Showcase la RCW X Bucharest

Cinemaul intră în programul RCW X Bucharest pe 4 octombrie, la Auditoriumul Muzeului Național de Artă al României, prin Film Showcase – „Trei priviri asupra migrației”, curatoriat de Gabriela Suciu și Caterina Pruteanu. Showcase-ul marchează prima colaborare a Romanian Creative Week cu Alianța Producătorilor de Film (APF), prin implicarea președintelui acesteia, Andrei Boncea, și propune trei perspective cinematografice asupra migrației, absenței și efectelor pe care plecarea le produce asupra familiilor și relațiilor.

Programul începe la ora 16:00 cu „De capul nostru”, de Tudor Cristian Jurgiu, distins cu Premiul CICAE în secțiunea Forum a Berlinalei, și continuă, de la 18:00, cu „Malul Vânăt / A River’s Gaze”, de Andreea Cristina Borțun, selecția României în competiția internațională Smart7. De la 19:45, regizorii Radu Jude, Andreea Cristina Borțun și Tudor Cristian Jurgiu vor participa la o masă rotundă dedicată temelor explorate de cele trei filme, iar seara se încheie, de la 21:00, cu „Jurnalul unei cameriste”, cel mai recent lungmetraj al lui Radu Jude, prezentat în premieră mondială în Quinzaine des Cinéastes la Cannes 2026.

Romanian Fashion Week, pe 7 și 8 octombrie, la TVR

Cu o istorie de peste un sfert de veac, Romanian Fashion Week, cea mai importantă platformă de lansare a noilor generații de designeri români, revine pe 7 și 8 octombrie la București cu un număr-record de creatori și colecțiile primăvară–vară 2027, prezentate la TVR în cadrul secțiunilor New Wave și Romanian Designers. Cele două seri vor pune față în față experiența designerilor consacrați, între care Ioana Ciolacu, Maria Marinescu și Lena Criveanu, și viziunile creatorilor emergenți, pentru care moda se intersectează tot mai mult cu tehnologia și schimbările culturale ale prezentului.

„Este un sezon cu o doză mare de dramatism și cu o libertate pe care moda pare să și-o recupereze. Vedem stiluri foarte diferite puse împreună, culoare, accesorii cu personalitate și o desprindere clară de dominația bejului și a minimalismului ultimilor ani. Pentru Romanian Designers avem și un număr record de participanți, inclusiv nume care aleg pentru prima dată platforma noastră, iar secțiunea se desfășoară anul acesta în două seri”, explică Ovidiu Buta, curatorul Romanian Designers. Make-up-ul pentru show-urile de modă este realizat de echipa Lancôme, coordonată de Alexandru Abagiu, iar hairstylingul este asigurat de echipa Philips, coordonată de ambasadorul Sorin Stratulat. Accesul la prezentările Romanian Fashion Week, eveniment susținut de Ploom, Pepsi, L’oreal Professionnel, se face doar pe bază de invitație.

„După șase ani de Romanian Creative Week, cred și mai mult că adevărata măsură a unui proiect cultural nu stă doar în numărul de evenimente sau de artiști pe care îi aduce împreună, ci în ceea ce rămâne după ce luminile se sting: artiști care devin vizibili, tineri care capătă încrederea că pot construi aici, colaborări care continuă și idei românești care intră firesc în circuitul european. România are enorm de mult talent, provocarea este să îi oferim continuitate, contexte și libertatea de a crește. Ne dorim ca RCW X Bucharest să ducă mai departe această construcție și să creeze noi legături între Iași și București, între generații, între cultură și mediul economic. Le mulțumesc partenerilor noștri, companii și instituții, care înțeleg că a susține cultura înseamnă mai mult decât a finanța un eveniment: înseamnă a investi în oamenii, ideile și energia creativă care pot schimba felul în care România este văzută și se vede pe sine. Cultura devine puternică atunci când talentul individual capătă în jurul lui o comunitate capabilă să îl ducă mai departe. Asta încercăm să construim prin RCW”, completează Irina Schrotter.

Programul integral al RCW X Bucharest 2026 poate fi consultat pe: www.romaniancreativeweek.ro

Despre Romanian Creative Week

Romanian Creative Week este organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative, singura federație patronală reprezentativă la nivel național ce activează în sectorul industriilor creative. S-a înființat în Iași, în 2011, și a organizat peste 100 de proiecte de promovare națională și internațională a industriilor creative.

*Produsul nu este lipsit de riscuri și cauzează dependență. 18+ destinat adulților consumatori existenți de produse cu nicotină.

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