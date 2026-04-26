Reabilitarea Palatului Dacia-România începe în mai. Concurs de idei pentru amenajarea Pinacotecii București

Lucrările de reabilitare vor debuta la Palatul Dacia-România din centrul Bucureștiului la începutul lunii mai, a anunțat Răzvan Munteanu, director executiv la Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (A.M.C.C.R.S.) de la Primăria Municipiului București.

El a declarat pentru Curatorial că în urmă cu câteva săptămâni a fost ales constructorul, după un concurs la care au fost depuse trei oferte, potrivit răspunsului oferit în luna martie de A.M.C.C.R.S. Este vorba despre compania Concelex, despre care Munteanu spune că are experiență în reabilitarea de monumente istorice.

La începutul lunii aprilie a fost discutat modul în care va fi organizat șantierul, acordându-se atenție deosebită împrejurimilor (imobilul se află pe strada Lipscani, vizavi de Banca Națională a României), iar lucrările vor începe în două săptămâni.

„Suntem în linie dreaptă. Vom preda imobilul constructorului, într-o săptămână, apoi, probabil că în decurs de o săptămână, două, vom da efectiv ordinul de începere”, a declarat Răzvan Munteanu pentru Curatorial.

