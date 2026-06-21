Reacția Alinei Gorghiu la ultimatumul pe care i l-a dat PNL

Deputata PNL Alina Gorghiu a catalogat drept „abuzivă” hotărârea Congresului extraordinar al partidului prin care li se cere ei, premierului desemnat Adrian Veştea şi altor trei membri demisia din partid.

„Sunt din 2001 în partid şi am trecut prin mulţi preşedinţi, inclusiv eu am avut un mandat de doi ani. Nu suntem niciunul dintre noi de acord cu abuzurile actualei conduceri şi nu mai impresionează pe nimeni aceste ameninţări cu excluderi sau solicitări de demisii care, din păcate, şi asta o spun cu toată responsabilitatea, nu rezolvă nici problema Partidului Naţional Liberal, nu rezolvă nici problema ţării”, a afirmat Gorghiu, într-o intervenție la Antena 3 CNN.

Gorghiu a spus că aceste decizii vor fi contestate.

„Dar cu părere de rău pentru fiecare membru al acestui Partid Naţional Liberal, aceste decizii abuzive adâncesc o ruptură pe care eu o refuz. Eu, ca fost preşedinte, am şi dreptul, dar am şi obligaţia – şi am spus-o lui Bolojan în ultima şedinţă de Birou Politic Naţional – să atrag atenţia că această ruptură dacă are loc va fi în detrimentul Partidului Naţional Liberal”, a mai spus Gorghiu.

Atac la Bolojan

Ea a subliniat că „nimeni nu poate să decidă excluderea unui membru a cărui singură vină este libertatea de exprimare şi de conştiinţă în interiorul partidului” şi l-a acuzat pe Ilie Bolojan că este „cel care a împins ţara în acest impas”.

„Gândiţi-vă că Ilie Bolojan, din pricina căruia am ajuns în situaţia aceasta, blochează, prin deciziile sale, prin refuzul oricărui compromis rezonabil, de o lună jumătate sau mai bine de o lună jumătate, formarea unui guvern. Prin felul în care a forţat lucrurile în interiorul PNL, Bolojan este cel care a împins ţara în acest impas, şi nu circumstanţele, nu adversarii politici, nu hazardul, ci alegerile personale ale unui om care s-a visat în continuare premier, alegerile sale personale de a juca exclusiv cartea candidaturii la prezidenţiale în 2030, toate aceste opţiuni personale ale lui Ilie Bolojan au închis una câte una toate ieşirile confortabile din această zonă de blocaj a ţării”, a adăugat Gorghiu.

Adrian Veștea și patru liberali, somați să-și dea demisia

Alina Gorghiu face parte din grupul de liberali cărora li s-a dat un ultimatum să demisioneze din partid, în caz contrar urmând să fie excluși din partid.

„Congresul PNL constată că domnii Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Thuma și Alina Gorghiu au încălcat în mod repetat obligațiile de a apăra interesele politice ale PNL, participând la acțiuni și demersuri contrare intereselor partidului”, a anunțat Robert Sighiartău, la Congresul PNL de la Romexpo.

Congresul le solicită acestora demisia din calitatea de membri ai PNL până mâine, la ora 12.00.

„Dacă nu își prezintă demisia până pe 22 iunie la ora 12.00, Congresul mandatează Biroul Permanent pentru declanșarea procedurilor de excludere”, a precizat deputatul.