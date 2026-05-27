MAE, mesaj tranșant după ce Rusia a cerut evacuarea ambasadelor din Kiev

După ce Rusia a amenințat cu un val de „lovituri sistematice” asupra Kievului și a cerut cetățenilor străini și personalului diplomatic să evacueze capitala Ucrainei, Ministerului Afacerilor Externe de la București anunță că România își va menține personalul diplomatic în Ucraina în fața a ceea ce a numit „o escaladare gravă și iresponsabilă” din partea Moscovei.

Rusia a anunțat, luni, că va lansa „lovituri sistematice” asupra Kievului care vor ținti „centre decizionale și posturi de comandă” ucrainene. Din acest motiv, Moscova a cerut cetățenilor străini și diplomaților să plece din Kiev „cât mai curând posibil” și a avertizat civilii să nu intre în clădiri administrative și militare.

În replică, Ucraina a spus că amenințările Rusiei reprezintă „un șantaj nerușinat”, Moscova admițând astfel că bombardamentele rusești au ca scop, printre altele, „intimidarea corpului diplomatic străin”, potrivit BBC.

Ambasadorul rus a fost convocat la MAE

În urma anunțului Moscovei, Ministerul român de Externe a reacționat precizând că nu intenționează să-și reducă prezența diplomatică în Ucraina afirmând că amenințarea rusă este „o escaladare gravă și iresponsabilă.”

„Este o amenințare care, pusă în aplicare, ar reprezenta o crimă de război împotriva poporului ucrainean, cu consecințe grave din perspectiva dreptului internațional (…) Nu vom fi intimidați. Ne menținem prezența diplomatică în Ucraina și la Kiev. Ucraina are dreptul legitim și inalienabil la suveranitate și libertate în deplină securitate”, se arată în comunicatul MAE.

Totodată, a fost convocat la sediul MAE ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev.

„În discuție, partea română i-a reamintit că niciun comunicat sau postare nu suspendă obligațiile legale ale Federației Ruse, inclusiv cele privind respectarea dreptului internațional”, precizează sursa citată.

Zeci de țări au respins solicitarea Moscovei

Solicitarea Rusiei a fost urmată de un val de respingeri, inclusiv din partea Statelor Unite și Uniunii Europene.

„Amenințarea Rusiei la adresa cetățenilor străini și a diplomaților de a părăsi Kievul reprezintă o escaladare inacceptabilă”, a declarat purtătoarea de cuvânt a UE, Anitta Hipper, într-un comunicat publicat marți. Ea a precizat că reprezentantului rus la Bruxelles i s-a transmis că în Kiev trebuie „să încetați să loviți civili”.

De asemenea, aproape 50 de țări membre ale ONU au semnat o declarație de condamnare a poziției Rusiei.

„Sunt profund îngrijorat de anunţul recent al Federaţiei Ruse de a lansa atacuri constante şi sistematice împotriva întreprinderilor de apărare ucrainene din Kiev, precum şi împotriva centrelor de decizie şi a posturilor de comandă, în urma rapoartelor privind un atac cu drone ucrainene asupra unei clădiri a unei facultăţi şi a unui cămin din oraşul ucrainean Starobilsk, ocupat în prezent de Federaţia Rusă”, a declarat secretarul general al NATO, Antonio Guterres, în faţa Consiliului de Securitate al ONU, potrivit News.ro.