Reacția campionului olimpic, devenit candidat la președinția Franței, după ce a fost lăudat de Macron: „Un sărut otrăvit”

Teddy Riner, multiplu campion olimpic la judo, a încercat sâmbătă să se distanțeze de președintele francez Emmanuel Macron, după ce a fost lăudat de acesta, potrivit AFP și Le Monde.

Macron, aflat la ultimul mandat, declarase luni că intrarea lui Teddy Riner în cursa prezidențială „nu poate decât să aducă beneficii țării”.

Cuvintele președintelui în exercițiu au fost descrise drept un „sărut otrăvit” de către Riner.

„Nu sunt trimisul președintelui”, a spus judocanul în vârstă de 37 de ani, care de-a lungul carierei sportive a câștigat cinci medalii olimpice de aur.

„Dacă ar fi să descriu felicitările președintelui, ar fi mai degrabă un sărut otrăvit”, a adăugat el, în timp ce vizita un târg de produse fabricate în Franța, potrivit TF1 Info.

Riner spune că nu este nici de stânga, nici de dreapta

Luni, când și-a anunțat candidatura, Riner a spus că se teme că Franța ar putea deveni în curând profund divizată. El a părut să se prezinte drept un candidat pentru alegătorii care nu vor să aleagă între două extreme politice, de dreapta și stânga.

El a spus că nu este nici de stânga, nici de dreapta, însă au existat voci care l-au acuzat că încearcă să calce pe urmele lui Macron.

Popularitatea lui Emmanuel Macron, care ocupă funcția de președinte din 2017, este la cel mai scăzut nivel din cele două mandate, potrivit unor sondaje recente, iar țara este marcată de proteste.

Sondajele de opinie o arată pe candidata extremei drepte, Marine Le Pen, câștigând primul tur al alegerilor de anul viitor și intrând într-o finală prezidențială cu Jean-Luc Mélenchon, din stânga radicală.

Zona de centru-dreapta s-a chinuit să desemneze un candidat unic cu o șansă rezonabilă la funcția supremă în stat. În ultimele luni, fostul premier Édouard Philippe a coborât pe locul al 3-lea în sondaje, de pe 2.