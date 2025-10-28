Reacția Colegiului Medicilor, după ce chirurgul Ștefania Szabo a murit în gardă, la 37 de ani: „A ales să fie acolo pentru alții. Până la capăt” / Semnal de alarmă despre condițiile de muncă

„Trebuie să vorbim serios despre sănătatea celor care au grijă de sănătatea noastră”, a reacționat marți Colegiul Medicilor din România (CMR), într-un mesaj emoționant, după ce directoarea medicală a Spitalului Judeţean Buzău, Ștefania Szabo, a fost găsită fără suflare, în cursul dimineţii, în timp de era de gardă. „Nu doar un profesionist din sănătate, ci un om care a ales să fie acolo pentru alții. Până la capăt… În tăcere, fără să se plângă, fără să renunțe”, o descrie CMR pe chirurgul Ștefania Szabo.

„Şi medicii mor… O femeie medic de numai 37 de ani, directoare medicală a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, a murit în gardă. Ştirea care ne-a tulburat această dimineaţă. Nu doar un profesionist din sănătate, ci un om care a ales să fie acolo pentru alţii. Până la capăt… În tăcere, fără să se plângă, fără să renunţe”, a scris CMR.

„Societatea în ansamblu nu trebuie să uite că, uneori, și medicii au limite”, atrag atenția reprezentanții Colegiului Medicilor. „Că dincolo de halat e un suflet, o mamă, o fiică, un tată, o bunică sau un bunic, un om care respiră aceeași oboseală, același stres, aceleași temeri. Gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată, către colegii care simt un gol în echipă, dar și către toți cei care își dau viața – la propriu – pentru viețile altora”, mai spun aceștia.

CMR trage și un semnal de alarmă în privința faptului că „trebuie să vorbim serios despre sănătatea celor care au grijă de sănătatea noastră”: „despre condiții de muncă, despre echilibru, despre respect… despre cât se plătește o gardă pentru medici”.

„Nu știm deocamdată care este cauza morții. Cert este că Stefania Szabo a murit în Gardă. O tragedie!”, conchid reprezentanții CMR, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a instiuției.

Directoarea medicală a Spitalului Județean de Urgență Buzău, dr. Ștefania Szabo, a fost găsită moartă, marți dimineață, de către colegii ei, potrivit presei locale. Trupul medicului chirurg, care împlinise 37 de ani la începutul lunii octombrie, a fost descoperit înainte de ora 6, în camera de gardă de pe secția Chirurgie, a declarat managerul Spitalului Județean de Urgență Buzău, Sorin Pătrașcu, pentru Reporter Buzoian.

O echipă de criminaliști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău desfășoară în prezent cercetări sub coordonarea unui procuror.

ȘI ITM efectuează cercetări în acest caz.

Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, Sorin Pătraşcu, a afirmat, ulterior în cursul zilei de marţi, că Ștefania Szabo era un medic dedicat, iar cu o zi în urmă a avut o atitudine normală și a exclus posibilitatea unui „gest necugetat”. „Astăzi, de dimineaţă, la ora 6 fără câteva minute, am fost apelat de unul dintre medicii spitalului, care m-a informat că, în camera de gardă, a fost găsită decedată colega noastră, Ştefania Szabo. Nu ştim nici cauzele, nici motivele pentru care s-a ajuns la această situaţie. Ieri, lucrurile şi atitudinea ei erau normale”, a spus Sorin Pătraşcu.

„Doamna doctor era în timpul activităţii azi-noapte, apoi a intrat de gardă şi urma să iasă dimineaţă, la ora 8. Era un medic dedicat, cu minimum şapte gărzi pe lună, pe lângă activitatea de pe secţie şi cea medicală din cadrul spitalului. Orice zi era foarte încărcată”, a mai spus managerul SJU Buzău.

Ultimul consult efectuat de medic ar fi avut loc în jurul orei 12–12:30 noaptea, după care s-a retras în camera de gardă. „Ce s-a întâmplat ulterior, nu ştim şi nu avem date în acest moment. Nu cred că poate fi vorba de un gest necugetat. Medicii trăiesc o realitate grea, cu oboseală şi un efort constant pentru a avea grijă de pacienţi”, a adăugat Pătraşcu.

Șefa CMR: Trebuie să vorbim despre ce trebuie schimbat în sistemul medical

La rândul ei, șefa Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, consideră că este necesar să se discute despre schimbările care trebuie făcute în sistemul medical, despre greșelile care apar și modalitățile de prevenire a acestora, despre respectul reciproc, atât față de aspectele pozitive, cât și de cele negative, precum și despre sprijinul de care medicii au nevoie pentru a-și menține echilibrul și a nu se prăbuși.

Mesajul ei a venit în contextul morții doctoriței Ștefania Szabo.

„Și eu am făcut gărzi. Știu și înțeleg ce înseamnă această importantă activitate, înțeleg implicațiile, înțeleg efortul, înțeleg pasiunea, înțeleg dorința de a ajuta pacienții. Bineînțeles că noi, medicii, trebuie să fim acolo pentru pacienți, pentru oamenii în suferință. Pentru cei care au nevoie de noi, medicii. În memoria Ștefaniei, dar și a tuturor colegilor care au murit la datorie pentru pacienți, cu responsabilitate și solidaritate, vă spun: trebuie să avem grijă și de cei care au grijă de sănătatea noastră!”, a scris Cătălina Poiană, pe Facebook.

Ea a transmis condoleanțe familiei și colegilor directoarei medicale și s-a declarat cutremurată de moartea tinerei sale colege.

„I-am văzut ochii plini de speranță, i-am ascultat vocea și i-am simțit dorința de a se implica în activitatea medicală a spitalului. (…) A plecat mult prea devreme, la doar 37 de ani, dintr-un loc unde dăruia viață și speranță. De gardă, la datorie, cu sufletul până la ultimul suflet… în spital, pentru pacienți și profesia medicală. Și medicii mor. Și medicii obosesc. Și medicii suferă. Astăzi, nu doar o familie plânge, ci o întreagă comunitate – comunitatea medicală din România. Am tot vorbit și adus în atenția publică realități din spitale. Trebuie să vorbim și mai apăsat, dar și să fim auziți”, a mai susținut președinta CMR, citată de Agerpres.