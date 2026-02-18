Reacția Comisiei Europene. Ce se întâmplă cu banii din PNRR pentru reforma pensiilor speciale

Comisia Europeană a anunțat că a luat act de decizia CCR privind reforma sistemului de pensii al magistraților și că analizează cererea autorităților de la București privind cele 251 de milioane de euro pe care România ar trebui să le îndeplinească prin jalonul 215 din PNRR.

„Comisia a luat act de decizia Curții Constituționale din România privind pensiile speciale. Reforma pensiilor speciale este parte a cererii 3 de plată pe care România a depus în decembrie 2023. În mai 2025, Comisia, în decizia privind implementarea, a suspendat plata a 231.000.000 de euro în legătură cu jalonul 215, care se referă la reforma pensiilor speciale”, a precizat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

România a avut ca termen data de 28 noiembrie să rezolve problemele identificate în decizia CE din mai 2025.

„Pe 28 noiembrie 2025, autoritățile române a depus o cerere în care au explicat cum au rezolvat jaloanele suspendate. În momentul de față, Comisia evaluează această cerere și informații pe care le conține și va informa autoritățile române despre concluziile sala la timpul potrivit. Comisia nu poate comenta despre evaluările aflate în desfășurare”, a mai precizat sursa citată.

Judecătorii Curții Constituționale au decis miercuri, după cinci amânări, că legea care crește vârsta de pensionare a magistraților și care micșorează cuantumul pensiei de serviciu este constituțională. Decizia a fost luată cu 6 voturi la 3. Acum, urmează ca proiectul propus de Guvernul Bolojan să meargă la președinte pentru promulgare. Legea a trecut de CCR cu votul a șase din cei nouă judecători, potrivit surselor HotNews.

Pașii anunțați de ministrul Pîslaru

Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, spune că urmează să transmită o cerere oficială către Comisia Europeană, pentru a cere reanalizarea cererii de plată în valoare de 231 de milioane de euro, bani din PNRR condiționați de îndeplinirea jalonului privind modificarea pensiilor magistraților.

Ministrul a explicat că, după ce președintele Nicușor Dan va promulga legea, „România va putea demonstra că a îndeplinit reforma asumată prin PNRR”.

Următorul pas înainte de intrarea în vigoare a legii este promulgarea de căre președinte. Acest lucru nu va avea loc imediat. Nicușor Dan nu poate promulga legea imediat dupa decizia CCR pentru că e nevoie ca la Palatul Cotroceni să ajungă mai multe documente de la Curte, printre care și motivarea deciziei, au explicat pentru HotNews surse din Administrația Prezidențială

„Urmează apoi transmiterea oficială către Comisia Europeană a acestei dovezi, pentru care vom cere reanalizarea cererii de plată nr. 3”, mai spune Pîslaru.

„Chiar și în contextul întârzierii regretabile de peste două luni după termenul-limită de 28 noiembrie, voi depune toate eforturile diplomatice, formale și informale, pentru a încerca să salvăm situația jalonului pensiilor speciale și cele 231 milioane de Euro, bani europeni nerambursabili”, încheie el.