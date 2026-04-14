Reacția francezului care a câștigat un tablou de Picasso, de un milion de euro, la o tombolă

Peri Cochin, cofondatoare a inițiativei „1 Picasso pentru 100 de euro”, alături de pictura „Tête de Femme”. Credit: Michel Euler / AP / Profimedia

Ari Hodara, un inginer de software în vârstă de 59 de ani, din Paris, a câștigat o pictură evaluată la peste un milion de euro, marți, în cadrul tombolei „1 Picasso pentru 100 de euro”.

Francezul a fost selectat aleatoriu la casa de licitații Christie’s din Paris, dintr-un total de 120.000 de bilete vândute la prețul de 100 de euro bucata. Veniturile din tombolă vor finanța cercetarea bolii Alzheimer.

„Am fost surprins, atâta tot”, a afirmat Hodara, în timpul unei convorbiri telefonice cu organizatorii, la scurt timp după extragere. „Când pariezi pe asta, nu te aștepți să câștigi”, a adăugat el.

Premiul ediției din acest an a fost „Tête de Femme” (Cap de femeie), pictură realizată de Pablo Picasso în 1941 și evaluată la peste 1 milion de dolari.

„Tête de Femme” are aproximativ 38 de centimetri înălțime și 25 de centimetri lățime. Chipul femeii, redat în diferite nuanțe de gri, este intenționat distorsionat, în stilul cubist inconfundabil al lui Picasso, scria CNN înaintea tombolei.

„Pictura „Tête de femme” a fost realizată de Pablo Picasso în 1941. Credit: Anne-Sophie Guebey / Bestimage / Profimedia



Este prima oară când sunt vândute toate cele 120.000 de bilete

Tombola „1 Picasso pentru 100 de euro” a fost lansată în 2013 și își propune să sprijine organizațiile caritabile, oferindu-le participanților șansa de a câștiga o lucrare originală a celebrului artist spaniol.

A fost a treia ediție și totodată pentru prima dată când sunt vândute toate cele 120.000 de bilete, potrivit organizatorilor, care au precizat că un milion de euro din suma strânsă vor merge către lanțul internațional de galerii Opera Gallery, actualul proprietar al tabloului.

Restul încasărilor, de aproximativ 11 milioane de euro, vor fi donate către Fondation Recherche Alzheimer, un finanțator important al cercetărilor referitoare la această boală neurodegenerativă.

Prima ediție a tombolei, din 2013, a adunat 4,8 milioane de euro și i-a acordat tabloul „L`Homme au Gibus” de Picasso unui american, pe atunci în vârstă de 25 de ani, Jeffrey Gonano. Încasările au fost folosite pentru conservarea orașului libanez Tyre, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO.

O a doua ediție, în 2020, a sprijinit programele au fost donate proiectelor de salubrizare din școli și sate din Camerun, Madagascar și Maroc. Atunci, o femeie italiană a câștigat tabloul „Nature Morte”, cu un bilet primit cadou de la fiul ei de Crăciun.