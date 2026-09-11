Reacția Kremlinului după ce Lituania a spus că vrea să-și modifice constituția: „Va fi în vizorul armelor noastre nucleare”

Dacă în Lituania vor exista arme nucleare îndreptate împotriva Rusiei, teritoriul acestei țări va deveni ținta armelor nucleare rusești, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-un interviu acordat Canalului 1, potrivit TASS.

„Era de așteptat. Va fi o etapă foarte gravă în ceea ce privește escaladarea tensiunilor, pentru că, dacă amplasezi arme nucleare pe teritoriul tău, acestea sunt îndreptate împotriva cuiva. Este evident că aceste arme nu vor fi îndreptate spre vest. Ele vor fi îndreptate spre est, adică spre noi”, a declarat Peskov despre disponibilitatea Lituaniei de a elimina din constituție prevederea privind interzicerea amplasării de armament nuclear.

„Dacă pe teritoriul țării respective vor exista arme nucleare îndreptate împotriva noastră, în mod corespunzător, teritoriul acestei țări se va afla, la rândul său, în vizorul armelor noastre nucleare”, a mai spus purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin.

Lituania vrea să participe la descurajarea nucleară

La începutul lunii iulie, președintele lituanian Gitanas Nauseda a anunțat că doreşte ca ţara sa să participe la descurajarea nucleară occidentală împotriva Rusiei, sugerând astfel de fapt desfăşurarea de arme nucleare pe teritoriul lituanian, ceea ce ar impune însă revizuirea Constituţiei, demers pe care l-a iniţiat deja.

„Este vorba despre obiectivul ţării mele de a folosi toate oportunităţile de descurajare nucleară şi dorim să fim parte integrală a acestei descurajări nucleare”, a spus Gitanas Nauseda în vară, în timp ce participa la o conferinţă de presă la Berlin, alături de alţi lideri baltici şi de cancelarul german Friedrich Merz.

„Am propus în urmă cu câteva zile un amendament constituţional pentru a elimina restricţia existentă asupra unei posibile desfăşurări de arme nucleare în Lituania”, a precizat el.

De asemenea, un grup de 50 de parlamentari lituanieni a confirmat că a înregistrat oficial un proiect de amendament constituţional în acest sens.

Revizuirea Constituţiei Lituaniei necesită aprobarea în parlament de două ori cu o majoritate de două treimi (94 din 141 de membri), cu un interval de cel puţin trei luni între voturi.

Iniţiativa Lituaniei a venit doar câteva săptămâni după ce parlamentul Finlandei a votat ridicarea interdicţiei totale asupra desfăşurării de arme nucleare în această ţară, care a renunţat la tradiţionala sa neutralitate şi a aderat la NATO în 2023.

Finlanda va putea aduce, transporta, furniza sau deține arme nucleare, acolo unde apărarea națională o impune.

Restricția „nu corespunde situației geopolitice actuale”

Interdicția din Constituția a Lituaniei privind armele nucleare este probabil cea mai strictă de acest gen dintre aliații NATO și a fost instituită înainte ca țara să adere la NATO, a declarat pentru Reuters Linas Kojala, directorul Centrului de Studii Geopolitice și de Securitate din Vilnius.

„Există un consens larg asupra faptului că o astfel de restricție… nu corespunde situației geopolitice actuale, în care armele nucleare ale aliaților reprezintă un element esențial de descurajare”, a explicat Kojala.

„Prin urmare, este important să nu existe obstacole în calea consolidării elementului de descurajare”, a adăugat el.

Președintele Nauseda a afirmat că nu există planuri imediate de depozitare a armelor nucleare în Lituania, dar că eliminarea acestei prevederi ar permite țării să ia măsuri în cazul în care situația de securitate s-ar schimba. Lituania va rămâne parte la Tratatul de neproliferare nucleară, a spus Nauseda.

Președintele Parlamentului, Juozas Olekas, a declarat presei în iulie că amendamentele ar putea fi adoptate până la sfârșitul acestui an.