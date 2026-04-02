Reacția lui Alexandru Rafila după ce România a pierdut procesul cu Pfizer. Cum explică decizia de a anula comanda de vaccinuri

Fostul ministru PSD al Sănătăţii din perioada pandemiei Alexandru Rafila spune că decizia de a nu mai cumpăra 29 de milioane de doze de vaccin COVID „a fost una corectă” și a susținut că „au existat numeroase runde de negocieri” cu compania Pfizer și cu Comisia Europeană pentru a găsi „o soluție echilibrată”.

Reacția lui Rafila vine după ce România a pierdut, în primă instanță, procesul din Belgia pe care i l-a intentat grupul farmaceutic Pfizer, pentru dozele de vaccin anti-Covid contractate în pandemie și apoi anulate. România trebuie să plătească acum un sold restant de 600 de milioane de euro către Pfizer.

„Ar fi fost profund greșit să blocăm bugetul sănătății în stocuri inutile, care ulterior ar fi fost distruse, doar pentru a acoperi erori din trecut”, a scris în noaptea de miercuri spre joi Alexandru Rafila, pe pagina sa de Facebook.

Rafila spune că situația găsită la Ministerul Sănătății era clară.

„Depozite pline cu milioane de doze care au expirat, un angajament suplimentar de achiziție pentru 39 de milioane de doze semnat în mai 2021 și, în același timp, un interes în scădere al populației pentru vaccinare. Evoluția variantelor virale și reticența unei părți a societății au redus semnificativ cererea reală”, a mai explicat fostul ministru.

Rafila spune că România a reușit să vândă către alte state, precum Germania și Ungaria, peste 7,5 milioane de doze și a realizat donații către țări care aveau nevoie. „Cu toate acestea, am fost nevoiți să distrugem milioane de doze expirate, suportând costuri suplimentare”, a mai transmis fostul ministru PSD.

„Au existat numeroase runde de negocieri”

Rafila a mai susținut că „au existat numeroase runde de negocieri cu compania Pfizer şi cu reprezentanţii Comisiei Europene, în încercarea de a găsi o soluţie echilibrată pentru restul de 29 de milioane de doze contractate în 2021 şi nealocate”.

„Am participat direct la aceste discuţii şi l-am informat constant pe prim-ministrul de la acea vreme, Nicolae Ciucă. De asemenea, am solicitat sprijinul comisarului european pentru sănătate, Stella Kyriakides, în contextul în care şi alte state, precum Polonia şi Ungaria, se confruntau cu probleme similare. Din păcate, nu s-a ajuns la un rezultat favorabil pentru România. În aceste condiţii, compania Pfizer a iniţiat acţiuni juridice, după ce România nu a mai comandat dozele prevăzute pentru anii 2022 şi 2023. Într-o situaţie comparabilă, compania Moderna a renunţat la pretenţii”, a mai scris Rafila.

Dacă am fi acceptat achiziția acestor doze, România nu ar fi avut capacitatea de stocare, iar costurile suplimentare pentru distrugerea vaccinurilor ar fi crescut semnificativ nota de plată, afectând inclusiv încrederea publică în utilitatea vaccinării. Alexandru Rafila

„Nu puteam semna, în tăcere, plăți uriașe fără beneficii reale pentru pacienții români. Pentru un ministru al Sănătății, obiectivul este clar: banii românilor trebuie să se regăsească în spitale, în servicii medicale și în infrastructură, nu în facturi fără utilitate”, a mai susținut Alexandru Rafila.

România a pierdut procesul cu vaccinurile Pfizer

Un tribunal din Bruxelles a condamnat miercuri, în primă instanță, Polonia și România să plătească un sold restant pentru vaccinurile anti-Covid de la Pfizer/BioNTech, în valoare de 1,3 miliarde de euro și, respectiv, 600 de milioane de euro.

Gigantul farmaceutic american Pfizer a dat în judecată Polonia și România în toamna anului 2023, pentru a impune executarea acestor contracte de achiziție pe care cele două țări au refuzat să le îndeplinească integral, din cauza încheierii pandemiei.

În acest litigiu civil, tribunalul de primă instanță din Bruxelles a estimat că cele două țări nu au putut să demonstreze că „Pfizer ar abuza de dreptul său prin urmărirea executării obligațiilor contractuale”.

Explicațiile lui Alexandru Rogobete

Actualul ministrul al Sănătății, Alexandru Rogobete (PSD), a anunțat miercuri seară, după decizia tribunalului din Bruxelles, că, deși nu este definitivă, măsura instanței belgiene este executorie, iar „România trebuie să plătească această sumă”.

Rogobete a explicat și cum s-a ajuns la acest proces:

„Trebuie din start să fac precizarea că contractul nu este același lucru cu comanda. Contractul spune că România s-a angajat să achiziționeze aceste doze, iar comanda urma să fie depusă în etape subsecvente, astfel încât să fie stinsă întreaga cantitate din contract”, a spus ministrului Sănătății.

„În baza celor două contracte semnate în 2020 și 2021, au fost plasate patru comenzi, două în decembrie 2020, alta în martie 2021, apoi aprilie 2021. Pentru toate aceste patru comenzi, dozele de vaccin au fost achitate în integralitate, vorbim aici de o sumă de 1,2 miliarde de lei”, a mai spus ministrul.

„De unde apare procesul înaintat de Pfizer? Din faptul că în 2021, în luna mai, s-a semnat un al treilea contract, pentru un total de 39 milioane de doze de vaccin, deși din primele două contracte au urmat ca circa 3,5 milioane de doze să fie distruse în perioada 2022-2023. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că s-a pus o a treia comandă, deși în România existau doze de vaccin încă neutilizate, iar asta s-a dovedit și prin faptul că multe au ajuns să fie distruse”, a precizat Rogobete.

„Decizia tribunalului de la Bruxelles se referă strict la cele 29 milioane doze de vaccin care nu au mai fost comandate, deci nici livrate, dar sunt parte din contractul semnat de România în luna mai 2021”, a mai spus ministrul.