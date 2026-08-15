Ciucu, intervenție după ce Bolojan a fost huduit și președintele Dan n-a fost la Ziua Marinei

Primarul general Ciprian Ciucu a comentat huiduielile care l-au vizat pe premierul Ilie Bolojan la ceremoniile de la Constanța prilejuite de Ziua Marinei, afirmând că „cineva trebuia să fie acolo și să reprezinte statul român”. Președintele Nicușor Dan nu a participat la ceremonii, mesajul său fiind citit de către consilierul prezidențial Marius Lazurca.

„Citesc în presă faptul ca premierul Ilie Bolojan a fost huiduit la Constanța, unde a fost prezent de Ziua Marinei. Să vă spun ceva: știa că va fi huiduit după toată campania oribilă dusă în acest an împortiva sa, atacat zilnic ca persoană. Și știa și regia, nelipsită de la astfel de evenimente, înscenată de către adversarii democrației. Rușine lor!”, a scris Ciprian Ciucu, într-o postare pe Facebook.

„Nu are de ce să-i fie rușine”

Liberalul susține că, deși știa ce se va întâmpla la Constanța, premierul a decis să meargă la festivități.

„Dar ştiți de ce? Pentru că cineva trebuia să fie acolo și să reprezinte statul român. Este un moment important, simbolic. Şi pentru că ştie nu are de ce să-i fie rușine și poate privi fiecare român în ochi. Pentru că și-a asumat o misiune de sacrificiu”, a spus Ciprian Ciucu.

„La mulți ani marinari, la mulți ani marinei noastre! Țara deasupra sinelui!”, și-a încheiat liberalul postarea.

Comentariile lui Ciprian Ciucu vin în contextul în care, pentru a doua oară, președintele Nicușor Dan nu a venit la Constanța de Ziua Marinei, spre deosebire de predecesorii săi Traian Băsescu și Klaus Iohannis care arareori lipseau de la ceremonii.

În 2025, președintele Dan a mers de 15 august la mănăstirea Sâmbăta de Sus, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, și cei doi copii ai lor.

Bolojan, huiduit în timpul discursului

Huiduieli și fluierături s-au auzit în timpul discursului susținut de premierul interimar Ilie Bolojan la manifestările de Ziua Marinei.

„Dragi români, sunt aici în semn de respect faţă de Marina Română. Într-o vreme în care securitatea la graniţa de est nu mai este un fapt împlinit, într-o vreme în care navigaţia sigură prin Marea Neagră este o miză zi de zi şi nu o certitudine, dotările pe care le au la dispoziţie Forţele noastre Navale, curajul şi profesionalismul acestora contează mai mult ca oricând. Marina noastră nu este doar o instituţie care formează oameni şi caractere”, a declarat Ilie Bolojan, la Constanţa.

În momentul în care Bolojan a început să vorbească, o parte a mulțimii a început să îl huiduie și să îl fluiere, potrivit imaginilor publicate de ziarul local Ziua Constanța.

Printre scandările auzite s-au numărat: „Du-te la București”, „Aplaudați marinarii, Bolojan, acasă”.