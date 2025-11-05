Reacția lui Donald Trump, după ce Zohran Mamdani, „cel mai mare coșmar” al său, a câștigat alegerile din New York. „Donald Trump, știu că te uiți, dă volumul mai tare”, îi spusese Mamdani

Primarul ales al New York-ului, Zohran Mamdani, care s-a descris drept „cel mai mare coșmar al lui Trump”, a declarat că a demonstrat cum democrații îl pot învinge pe președintele în timp ce sărbătorea victoria în alegeri, susținând că știe că liderul de la Casa Albă îl urmărește în acele momente, relatează Reuters și Sky News.

Tânărul democrat nu a pierdut timpul și l-a criticat imediat pe președintele Donald Trump, declanșând oficial bătălia care va defini probabil relațiile dintre primarul în vârstă de 34 de ani și președintele a cărui celebritate este legată de oraș, notează Reuters.

Mamdani: „Donald Trump, știu că te uiți, dă volumul mai tare”

„Donald Trump, știu că te uiți, așa că am patru cuvinte pentru tine: dă volumul mai tare!”, a spus marți seară Mamdani, în timpul unui discurs ținut în fața unei mulțimi zgomotoase de susținători din Brooklyn, la scurt timp după ce a fost declarat câștigător.

Președintele SUA a postat un mesaj pe rețeaua sa de socializare Truth Social în timp ce Mamdani vorbea în fața mulțimii care îl aclama. „…ȘI AȘA ÎNCEPE!”, a scris Trump.

Mamdani a mai spus în discursul său de nou primar în New York: „Dacă cineva poate arăta unei națiuni trădate de Donald Trump cum să-l învingă, acela este orașul care i-a dat naștere. Nu numai că astfel îl oprim pe Trump, ci și pe următorul”. Mamdani s-a referit la faptul că Donald Trump, 79 de ani, s-a născut în New York, oraș unde a cunoscut și dezvoltarea afacerilor, a averii și a notorietății sale.

Ce spune Trump despre motivele pentru înfrângerile în alegeri

Trump a declarat anterior ceea ce el considera a fi motivele pentru care republicanii au suferit înfrângeri în alegerile cheie.

El a afirmat că, potrivit sondajelor, faptul că el însuși nu a candidat și că paralizia bugetară a guvernului SUA continuă de o lună au fost factorii cheie care au dus la pierderea alegerilor.

Democrații au câștigat marți trei curse electorale în primele alegeri importante de la revenirea lui Trump la putere, în urmă cu nouă luni, promovând o nouă generație de lideri și injectând un nou impuls în partidul aflat în dificultate, înaintea alegerilor parlamentare de anul viitor.

Mamdani a făcut din combaterea acțiunilor președintelui republican în vârstă de 79 de ani în oraș, în special în ceea ce privește imigrația, un element central al campaniei sale.

Următorii trei ani vor testa capacitatea sa de a se confrunta cu Trump, care deține cea mai mare tribună din lume și prosperă datorită politicii agresive.

„Dacă cineva poate arăta unei națiuni trădate de Donald Trump cum să-l învingă, acela este orașul care l-a lansat”, le-a spus Mamdani susținătorilor săi.

„Și dacă există vreo modalitate de a-l înspăimânta pe un despot, aceea este demontarea condițiilor care i-au permis să acumuleze putere. Nu numai că astfel îl oprim pe Trump, ci și pe următorul”, a subliniat primarul ales al New Yorkului.

„Un comunist”

Trump a folosit în repetate rânduri puterile enorme ale președinției împotriva rivalilor politici și, încă înainte de alegeri, amenințase că ar putea reține miliarde de dolari din fondurile federale destinate orașului New York dacă Mamdani, un socialist democratic, ar fi fost ales, scrie Reuters.

Aceasta ar fi urmat reducerilor anterioare de fonduri făcute de administrația Trump în cadrul unor mișcări politice care vizau liderii democrați din Congres, tot din acest oraș.

„Dacă ai un comunist care conduce New Yorkul, tot ce faci este să irosești banii pe care îi trimiți acolo”, a declarat Trump duminică la emisiunea 60 Minutes a CBS, anticipând modul în care republicanii vor folosi adoptarea de către Mamdani a unei agende socialiste ca linie de atac împotriva Partidului Democrat.

Mamdani a recunoscut că victoria sa reprezintă o provocare în implementarea a ceea ce el numește „cea mai ambițioasă agendă pentru combaterea crizei costului vieții cu care s-a confruntat acest oraș” din anii 1940, inclusiv o propunere de înghețare a chiriilor, îngrijire universală a copiilor și alte acțiuni guvernamentale care vizează sectorul privat.

Însă, între timp, Mamdani s-a angajat să lupte. „Așadar, ascultați-mă, domnule președinte Trump, când vă spun asta: pentru a ajunge la oricare dintre noi, va trebui să treceți prin noi toți”, a adăugat Mamdani.