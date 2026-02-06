Reacția lui Gâlcă după pasul greșit al Rapidului. „N-am avut inspirație”

Rapid București și Petrolul Ploiești au terminat la egalitate vineri seară în Giulești, scor 0-0, iar echipa lui Costel Gâlcă a ratat pentru moment șansa de a urca pe primul loc în SuperLiga.

La finalul jocului, antrenorul Rapidului a spus că fotbaliștii aduși în această iarnă au nevoie de o perioadă de adaptare.

„V-am spus, mi-aș fi dorit ca Moruțan să intre din primul meci, din primul minut de când a venit. Și el, și Paraschiv mai au ei nevoie de adaptare, mai au nevoie de timp. Sperăm să-l avem cât mai curând și pe Talisson”, a spus Gâlcă la flash-interviu, citat de GOLAZO.ro.

Tehnicianul a pus rezultatul pe seama unei lipse de inspirație.

„Nu regret alegerile făcute pentru acest meci. Am avut 4 meciuri în 12 zile. E greu. Era și momentul celorlalți să joace, să demonstreze că merită să joace la Rapid, să fie în primul 11. Să fie competiție la echipă, ca să avem un nivel foarte bun. Azi n-am dus mingea la careu de foarte multe ori. Am avut-o, dar n-am fost clari acolo. N-am avut inspirație”, a mai declarat Costel Gâlcă.