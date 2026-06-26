Reacția lui George Simion după blocajul de la Cotroceni: „AUR la guvernare. E singura soluție”

George Simion, președintele AUR, susține declarații de presă alături de membri ai partidului la Palatul Parlamentului din București, 22 iunie 2026. Inquam Photos / George Călin

Liderul AUR, George Simion, a reacționat vineri, după ce consultările de la Palatul Cotroceni privind formarea noului guvern s-au încheiat fără un acord între partide. Simion a scris pe rețelele sociale că singura soluție este intrarea AUR la guvernare și, în caz contrar, suspendarea președintelui Nicușor Dan.

„AUR la guvernare! E singura soluție! Dacă nu se conformează N. Dan, el trebuie suspendat”, a scris George Simion pe Facebook.

Mesajul liderului AUR a fost publicat după ce președintele Nicușor Dan a anunțat că discuțiile purtate cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR s-au încheiat fără un acord.

„Este responsabilitatea partidelor să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită”, a declarat șeful statului la finalul consultărilor.

Discuțiile, la care au participat Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian, au durat aproximativ o oră.

„Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”, a spus președintele.

„Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit”, a afirmat Nicușor Dan.