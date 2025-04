Reacția lui Ilie Bolojan după scenele „sfâșietoare” din Sumî, unde „rachetele rusești au ucis civili nevinovați”

Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a transmis duminică un mesaj de solidaritate cu poporul ucrainean și familiile victimelor din Sumî, oraș vizat de un atac cu rachete al forțelor ruse chiar de Florii.

Șeful statului român a descris scenele din Sumî, oraș aflat în nord-estul Ucrainei, drept „sfâșietoare”.

„Scene sfâșietoare din Sumî în această Duminică a Floriilor, în care rachetele rusești au ucis civili nevinovați. Gândurile noastre sunt alături de poporul ucrainean și de familiile victimelor. Continuăm să sprijinim toate eforturile de a obține pacea și de a pune capăt acestor crime de război”, a scris Ilie Bolojan, duminică, într-un mesaj pe X.

În atacul rusesc din Sumî au fost ucise cel puțin 34 de persoane și au fost rănite alte aproape 100.

Heartbreaking scenes from #Sumy on this Palm Sunday, as Russian missiles killed innocent civilians. Our thoughts are with the Ukrainian people and the families of the victims. We continue to support all efforts to achieve peace and put an end to these war crimes.