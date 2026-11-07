Reacția lui Ilie Bolojan, provocat de Dragoș Pătraru să spună: „Hai, Sorine, guvernează”

Prezent în platoul emisiunii „Starea Nației”, președintele PNL Ilie Bolojan a fost invitat să se adreseze lui Sorin Grindeanu cu expresia „Hai, Sorine, guvernează!” Solicitarea realizatorului Dragoș Pătraru a fost făcut după ce liderul PSD i-a invitat, luna trecută, pe liberali să intre la guvernare, cu expresia „Hai, Ilie, guvernează!”.

„Vreau până să plecați să ne ziceți și nouă o dată, la camera aia care e acolo, „Hai, Sorine, guvernează!”, s-a adresat Dragoș Pătraru președintelui PNL.

„Asta cred că așteaptă românii. Acum este zgomotul moștenirii care li s-a lăsat, dar la un moment dat, li se va epuiza asta”, a răspuns Bolojan.

La insistențele moderatorului, liberalul s-a adresat și publicului: „Vreți asta? Hai, Sorine, guvernează!”

Pe 12 octombrie, în contextul negocierilor politice privind instalarea guvernului Niculescu, Sorin Grindeanu i-a invitat și pe liberali să se alăture social-democraților în cabinetul condus de actualul premier.

„De ce nu ar veni Ilie Bolojan într-un guvern de scurtă durată care să treacă această perioadă? Pentru că știe că nu e o situație simplă. E și el responsabil alături de PNL de situația în care ne aflăm”, spunea Grindeanu, după o ședință a conducerii PSD.

„Dacă ar fi să-mi fac un calcul politic la PSD, împreună cu ai mei, aș spune ‘Poftim? Luca Niculescu? Nu-i al nostru, nu-l votăm și gata. Hai, Ilie, guvernează.’ Tocmai de aceea am făcut acest apel la o calmare, o pace de câteva luni, să trecem această perioadă”, a adăugat apoi liderul PSD