Nicușor Dan, prima reacție după ce Germania a început să pună la cale planul pentru „Europa cu două viteze”

„Nu există o posibilitate în orizontul imediat de timp ca arhitectura europeană să se schimbe”, a reacționat joi seară președintele Nicușor Dan, după ce Germania a avansat scenariul pentru o Europă „cu două viteze”.

„Am citit cu mare atenție declarația, nu este așa cum ați spus-o. Nu există o posibilitate în orizontul imediat de timp ca arhitectura să se schimbe. Una din mizele UE pentru anul în curs și anul viitor este competitivitatea. Noi, Europa, avem un decalaj aici față de SUA, pierdem în atragerea de investiții, produsul nostru intern brut total a scăzut, este la 75% din cel al SUA, și atunci este nevoie să ne uităm cu atenție la economia noastră. Cele șase state, economiile cele mai importante, își propun să se coordoneze astfel încât când vom avea un Consiliu să își armonizeze pozițiile astfel încât ceea ce prezintă celor 27 să fie un punct de vedere comun”, a declarat șeful statului, într-un interviu la Digi24, după ce ministrul Finanțelor din Germania a spus că a venit momentul pentru„ Europa cu două viteze”

„Există numeroase alte grupuri de țări pe alte subiecte cu același scop. Noi suntem într-un grup care își propune să își armonizeze pozițiile în ceea ce privește viteza tranziției verzi. Noi dorim să încetinim acest proces și ne vom întâlni în 27 februarie pentru a ne armoniza pozițiile ca să avem o poziție comună de negociere. Există un grup pe migrație, există multe alte formate”, a mai spus președintele Dan.

Întrebat dacă există o metodă de a fi luate decizii mai repede la nivelul UE și de a evita veto-ul constant al unor țări pe anumite domenii de acțiune, șeful statului a răspuns: „Asta este o dezbatere foarte complexă, pentru că veto-ul este de fapt expresia suveranității. Pe chestiuni de politică externă există foarte multă reticență de a renunța la dreptul țării tale de a se opune unei măsuri. Pe politica comercială statele membre au dat deja acest atribut Comisiei Europene”.

Miniștrii din șase economii europene importante, printre care Germania și Franța, au discutat miercuri planurile de a continua proiectele comune fără restul UE, în cadrul unui efort care își propune să ușureze luarea rapidă a deciziilor într-o perioadă de tulburări geopolitice, a relatat agenția Reuters.

Ideea formării de coaliții ad-hoc – în cadrul unei așa-numite Uniuni Europene cu „două viteze” – care să permită unor țări din UE să deruleze proiecte fără a fi nevoie de acordul tuturor statelor membre le tentează de mult timp pe unele țări și a fost deja aplicată în cazul unor proiecte cheie, inclusiv moneda euro.

Însă ideea a început să caute un nou impuls pe măsură ce Europa se confruntă cu o insecuritate tot mai mare, o creștere economică lentă și divergențe politice profunde.

„Acum este momentul pentru o Europă cu două viteze”, a declarat marți, la Berlin, ministrul german al finanțelor, Lars Klingbeil.

Planul Germaniei pentru „Europa cu două viteze”

Klingbeil dorește ca țările pe care le-a invitat la discuții să stabilească un program concret pentru consolidarea suveranității și competitivității Europei, potrivit unei scrisori consultate de Reuters.

„Pentru a supraviețui într-o situație geopolitică din ce în ce mai imprevizibilă, Europa trebuie să devină mai puternică și mai rezistentă”, a scris Klingbeil în scrisoarea adresată omologilor săi, datată luni. Continuarea ca până acum în luarea deciziilor la nivelul blocului comunitar nu mai poate fi o opțiune, a adăugat ministrul german, în scrisoare.

Invitația precizează că aceasta este menită să fie un „start”, urmând ca o întâlnire de follow-up să aibă loc față în față, în marja următoarei reuniuni a Eurogrupului.

Cancelarul german Friedrich Merz a arătat o disponibilitate tot mai mare de a merge mai departe cu ideea lipsei de unanimitate în privința luării deciziilor, fie că este vorba de acordul comercial Mercosur sau de Ucraina.

Scrisoarea Germaniei include un plan în patru puncte pentru a promova o uniune a piețelor de capital ale UE, a consolida euro și a coordona mai bine investițiile în apărare și asigurarea materiilor prime.

Klingbeil a afirmat că această coaliție trebuie să acționeze mai rapid și în ceea ce privește uniunea de economii și investiții, pentru a crea condiții de finanțare mai bune pentru companiile europene.

În ceea ce privește euro, el a solicitat reducerea birocrației și consolidarea suveranității în domeniul plăților, pentru a evidenția rolul monedei ca refugiu sigur, bazat pe previzibilitate și statul de drept.

El a solicitat o mai bună cooperare în domeniul apărării, care, potrivit lui, ar trebui să fie ferm înscrisă ca prioritate în următorul buget multianual al UE.

De asemenea, trebuie consolidată reziliența lanțului de aprovizionare cu minerale critice, printr-un angajament strategic mai puternic cu partenerii internaționali, a afirmat ministrul german.