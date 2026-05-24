Reacția lui Nicușor Dan după triumful lui Cristian Mungiu la Cannes

Președintele Nicușor Dan l-a felicitat pe regizorul Cristian Mungiu pentru câștigarea celui de-al doilea premiu Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes cu filmul „Fjord”, pe care l-a descris drept „o performanță extraordinară”.

„Felicitări Cristian Mungiu pentru al doilea Palme d’Or la Cannes, o performanță extraordinară. Felicitări întregii echipe a filmului, cu mulți români, și lui Sebastian Stan în rol principal”, a spus Nicușor Dan, într-un mesaj postat pe Facebook.

Șeful statului a precizat și ce a apreciat la filmele lui Mungiu.

„Am apreciat la filmele precedente ale lui Cristian Mungiu că pun întrebări, că merg pe linia fină dintre două sau mai multe seturi de valori aflate în conflict. Acesta este, pentru mine, sensul artei: cunoașterea umanului din cât mai multe perspective”, a spus Nicușor Dan.

„Administrația trebuie să facă mai mult”

Președintele a mai spus că succesul de la Cannes „este și o recunoaștere a noului val al cinematografiei românești”, menționându-i pe regizorii români „Cristi Puiu, Corneliu Porumboiu, Cătălin Mitulescu și toți ceilalți”.

„Au avut curajul să se exprime altfel decât se exprima cinematografia până la ei, să se raporteze direct și să surprindă întrebările unei societăți în transformare, atingând astfel adesea universalitatea”, a mai scris Nicușor Dan.

În final, Nicușor Dan a apreciat că „filmul românesc contemporan este o carte de vizită excelentă pentru România”, iar „administrația trebuie să facă mult mai mult pentru a-l folosi în beneficiul României și al cinematografiei românești”.

Cristian Mungiu a câștigat sâmbătă seară, la Festivalul de Film de la Cannes, prestigiosul premiu Palme d’Or pentru „Fjord”, filmul care spune o poveste petrecută în Norvegia, istoria unei familii de migranți români.

Mungiu a primit pentru a doua oară în carieră premiul Palme d’Or. Prima oară, Cristian Mungiu a primit Palme d’Or în 2007, pentru filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, o descrierea dureroasă a poveștii nașterilor „obligatorii” din comunismul românesc.