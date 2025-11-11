VIDEO Gestul făcut de Nicușor Dan când aude că „România riscă să piardă milioane de euro la final de lună”

Nicușor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul lui Corneliu Coposu din București, 11 noiembrie 2025. Foto&Video Rebecca Popescu / HotNews

Președintele Nicușor Dan urmează să se vadă marți, de la ora 10:00, cu liderii coaliției de guvernare, pe agendă fiind subiectul pensiilor magistraților.

Înainte de întâlnirea de la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul lui Corneliu Coposu din București. Întâmpinat de jurnaliști, președintele a fost întrebat: „Ne așteptăm să vedem cu această întâlnire a coaliției o soluție finală la pensiile speciale?”

„Nu cred că astăzi. Eu cred că o să facem pași înainte. Eu sper că în cursul lui noiembrie să rezolvăm”, a răspuns Nicușor Dan.

Jurnalistul îi reamintește președintelui: „Dar riscăm să pierdem banii, 231 de milioane de euro…”.

„28 noiembrie”, răspunde Nicușor Dan și dă ușor din cap, ridicând din umeri.

Acesta este termenul impus de Comisia Europeană până la care trebuie să fie adoptată reforma pensiilor magistraților. Oficiali ai Guvernului au încercat să prelungească termenul, dar nu au reușit. În cazul în care reforma nu e adoptată până atunci, România va pierde 231 de milioane de euro din Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Momentul în care președintele vorbește despre întâlnirea cu liderii coaliției de azi poate fi văzut în videoclipul de mai jos la minutul 2:06.