Nicușor Dan discută astăzi cu liderii coaliției despre pensiile magistraților. România riscă să piardă 231 de milioane de euro la final de lună

Președintele Nicușor Dan i-a convocat marți, de la ora 10:00, pe liderii formațiunilor aflate la guvernare, la Palatul Cotroceni, pentru a discuta despre pensiile magistraților, una dintre temele care macină coaliția. Dacă până la finalul lunii noiembrie reforma pensiilor speciale nu e adoptată, atunci România va pierde 231 de milioane de euro de la Comisia Europeană.



Discuția convocată de președintele Nicușor Dan cu Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian vine în contextul în care Curtea Constituțională (CCR) a publicat vineri motivarea deciziei prin care a respins proiectul de lege asumat de Guvernul Bolojan pentru modificarea pensiilor magistraților.

Potrivit judecătorilor CCR, legea a fost declarată neconstituțională din cauza faptului că Executivul nu a așteptat destul de mult timp pentru avizul Consiliului Suprem al Magistraturii.

Judecătorii nu au discutat și despre ce prevede efectiv legea pensiilor magistraților, ci doar despre modul în care a fost adoptată.

Acum, coaliția și Guvernul trebuie să găsească o cale ca până pe 28 noiembrie să adopte legea care crește vârsta de pensionare a magistraților.

Termenul limită

28 noiembrie este termenul impus de Comisia Europeană până la care trebuie să fie adoptată reforma pensiilor magistraților. Oficiali ai Guvernului au încercat să prelungească termenul, dar nu au reușit. În cazul în care reforma nu e adoptată până atunci, România va pierde 231 de milioane de euro din Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

În timp ce PSD vrea să fie format un grup de lucru din care să facă parte și magistrații astfel încât să nu mai existe motive pentru care judecătorii și procurorii să mai fie nemulțumiți, premierul Bolojan este acum dispus să negocieze perioada de tranziție și cuantumul pensiei.

În august, când coaliția încă pregătea reforma pensiilor magistraților, președintele și premierul au discutat aproximativ 3 ore cu reprezentanții procurorilor și judecătorilor.

La finalul discuțiilor de atunci, ministrul Justiției, Radu Marinescu a declarat, pentru HotNews: „Un dialog util, în care au fost analizate aspectele divergente privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților”.

Pe de altă parte, un reprezentant al magistraților prezent la Cotroceni a spus că, deși discuțiile au fost utile, nu s-a ajuns la un consens.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), apropiat de Ilie Bolojan a declarat, la începutul lunii, că dintr-o discuție pe care o avusese în urmă cu câteva zile cu premierul a reieșit că șeful guvernului este dispus să negocieze perioada de tranziție, dar nu și cuantumul pensiei.

„Din discuțiile pe care le-am avut cu premierul am înțeles că există flexibilitate pe perioada de tranziție, pentru a depăși cei 10 ani. Legat de cuantum, am înțeles că nu”, a spus Abrudean.

Potrivit informațiilor HotNews, premierul ia în calcul și majorarea perioadei de tranziție de la 10 ani, așa cum prevedea legea respinsă de CCR, la 14 sau 15 ani. Totuși, Bolojan n-ar dori creșterea pensiei la mai mult de 70% din ultimul salariu net.

În vară, Nicușor Dan a mers la Guvern pentru a discuta cu liderii coaliției. Subiectul era tot reforma pensiilor magistraților. Atunci, președintele le-a propus varianta de 15 ani pentru perioada de tranziție și o pensie egală cu 75% din ultimul salariu net.

Ce variante are Guvernul

Pe de o parte, Ilie Bolojan vrea să reia tot procesul pentru a-și angaja din nou răspunderea pentru reformă în Parlament. De data asta, însă, ar trebui să aștepte avizul de la CSM, adică cel mult 30 de zile.

A doua variantă este adoptarea reformei prin angajarea răspunderii, prin care proiectul propus de Guvern nu poate fi modificat. Dacă e depus în Parlament, trebuie să treacă prin comisiile de specialitate până să ajungă în plenul Camerei Deputaților sau al Senatului. Ceea ce înseamnă că proiectul de lege poate fi modificat dacă amendamentele parlamentarilor sunt acceptate în comisii.

Nicușor Dan și întâlnirile cu liderii

Nu e prima oară când președintele cheamă liderii din coaliție la Cotroceni pentru discuții. În septembrie, șeful statului a cerut o întâlnire cu Bolojan, Grindeanu, Fritz și Hunor în contextul tensiunilor din coaliție care au pornit de la concedierile din administrație dorite de premier. Atunci, Bolojan chiar amenințase cu demisia.

Premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan au discutat pe 29 noiembrie timp de aproximativ două ore la Palatul Cotroceni pe teme care țin de coaliție, cum ar fi pensiile magistraților, pachetele de măsuri menite să aducă mai mulți bani la buget, dar și neînțelegerile din coaliție, conform surselor HotNews.