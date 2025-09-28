Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a avertizat deja care va fi răspunsul în cazul în care Kievul va încerca să atace Kremlinul, a declarat purtătorul de cuvânt prezidențial Dmitri Peskov, potrivit TASS.

Reacția vine după ce, săptămâna aceasta, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pentru publicația americană Axios că, dacă Rusia nu va pune capăt războiului, oficialii care lucrează la Kremlin ar trebui să se asigure că știu unde se află cel mai apropiat adăpost împotriva bombelor, o amenințare fără precedent din partea Kievului.

„Mai bine să nu ne gândim la o astfel de evoluție a evenimentelor”, a spus purtătorul de cuvânt al lui Putin într-un interviu acordat jurnalistului lui Pavel Zarubin, jurnalist al televiziunii ruse apropiat Kremlinului.

„Comandantul nostru suprem, președintele, a vorbit deja despre acest subiect. Este mai bine să nu discutăm despre asta. Toată lumea înțelege acest lucru”, a răspuns el la întrebarea cum va percepe Federația Rusă astfel de atacuri, dacă acestea vor fi întreprinse.

„Zelenski încearcă să le demonstreze europenilor, care acum acționează ca întreținători ai familiei, că este un soldat atât de curajos”, a spus Peskov în interviul pentru la televiziunea de stat, potrivit Reuters.

„Între timp, starea lucrurilor de pe front indică contrariul. Cu fiecare zi care trece, situația Ucrainei se deteriorează inexorabil. Și în fiecare zi pozițiile de negociere ale Ucrainei se deteriorează inexorabil”, a adăugat el.

Zelenski: „Trebuie să știe unde sunt adăposturile antiaeriene”

Liderul ucrainean a spus zilele trecute că i-a adresat o cerere specială lui Trump când cei doi lideri s-au întâlnit marți – un nou sistem de arme care, potrivit lui, l-ar forța pe președintele rus Vladimir Putin să vină la masa negocierilor.

Zelenski a spus că va dezvălui numele sistemului după ce camerele vor fi oprite, adăugând că Trump i-a spus: „Vom lucra la asta”.

Președintele ucrainean a declarat că Ucraina nu va bombarda civilii, deoarece „nu suntem teroriști”. Dar el a sugerat că centrele puterii ruse, precum Kremlinul, sunt luate în calcul.

„Ei trebuie să știe unde sunt adăposturile antiaeriene”, a spus Zelenski despre oficialii de la Kremlin. „Au nevoie de ele. Dacă nu vor opri războiul, vor avea nevoie de ele în orice caz”, a adăugat liderul ucrainean.

În mai 2023, Rusia a acuzat Ucraina că a încercat să lovească Kremlinul cu drone, iar online au apărut imagini cu o explozie deasupra clădirii. Președintele Vladimir Putin nu se afla acolo în momentul atacului. Zelenski a negat atacul, iar alți oficial au ironizat incidentul, spunând că a fost „un OZN, se întâmplă lucruri ciudate” sau „este în mod evident o pregătire pentru parada de 9 mai”. Imediat, fostul președinte Dmitri Medvedev a cerut„eliminarea” lui Zekenski.