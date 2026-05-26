Reacția lui Predoiu, în scandalul declanșat de purtătorul de cuvânt al Poliției după investigația Recorder: „Un om cu un suflet de aur”

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, l-a apărat pe purtătorul de cuvânt al Poliției Române, Georgian Drăgan, care s-a confruntat cu un val de critici pentru modul în care a reacționat la investigația Recorder „Poliție aservită”.

Predoiu l-a descris pe Drăgan drept „un om cu un suflet de aur”.

„Îl cunosc personal pe domnul Drăgan. Am avut ocazia să interacționez cu dânsul în legătură cu anumite misiuni. Îl cunosc bine. E un om cu un suflet de aur. E un om cu un caracter impecabil și cu un gând curat”, a declarat ministrul marți, întrebat de Recorder, într-o conferință de presă la Constanța.

El a susținut că reprezentantul Inspectoratului General al Poliției Române își apără colegii cu „pasiune” și „omenie” atunci „când știe că are argumente”.

„În niciun caz, nici în cazul domnului Drăgan, nici în cazul altui coleg, nu se pune problema să nu înțelegem rolul presei, libertatea de exprimare, dreptul de a critica, dreptul de a cere lămuriri. Deci, pe scurt, vă asigur cu toată seriozitatea cu care pot fi creditat că nu există o astfel de abordare, nici rostită, nici gândită, în cazul domnului Drăgan și în cadrul Ministerului Afacerilor Interne la modul general”, a mai declarat Predoiu.

Un număr de 44 de organizații neguvernamentale și redacții, inclusiv HotNews, le-au solicitat ministrului de Interne și conducerii Poliției Române să precizeze dacă se delimitează de declarațiile făcute de Georgian Drăgan după apariția investigației Recorder „Poliție aservită”. Într-o scrisoare deschisă publicată luni de Active Watch, semnatarii îl acuză pe reprezentantul IGPR că a discreditat jurnaliștii, sursele și susținătorii publicației.

„Poliția Română nu a susținut și nu susține că publicația Recorder ar fi depășit cadrul legal al informării cetățenilor. (…) Poziționarea Poliției Române, din data de 21 mai, prin intermediul conferinței de presă, nu a vizat libertatea presei sau activitatea jurnalistică a Recorder, ci acuratețea unor informații și afirmații preluate de la sursele citate în material, în principal de la cei doi lideri sindicali”, a spus șeful instituției, Benone Matei, citat de Recorder.

Investigația Recorder și reacția lui Georgian Drăgan

Recorder a publicat joi o investigație în care acuză că Poliția Română „este deprofesionalizată și ținută sub control prin mecanisme administrative care împing în funcții de conducere oameni obedienți, aserviți politic”, vorbind despre „fenomenul” numirilor prin împuternicire, care „creează o ierarhie piramidală” și pune instituția „la cheremul politicienilor”.

În replică, Georgian Drăgan respins acuzațiile drept „nefondate, fără niciun fundament factual”, și a acuzat o încercare de „destabilizare a instituțiilor statului român” și o „depășire a cadrului legal de informare publică”.

„În materialul publicat astăzi au fost preluate doar informații parțiale care să ajute scopului urmărit prin publicarea acestui material, respectiv destabilizarea instituțiilor statului român”, a spus purtătorul de cuvânt al IGPR la momentul respectiv.