Reacția lui Sorin Grindeanu după prima demisie din PSD generată de alianța cu AUR pentru moțiunea de cenzură

Președintele PSD a replicat scurt, întrebat de jurnaliști despre demisia din partid a senatoarei PSD Victoria Stoicu, care spune că nu poate și nu va „gira niciodată normalizarea fascismului”.

„Mă gândesc că va demisiona și din Senat”, a reacționat Grindeanu, marți, la Parlament.

Întrebat, de asemenea, de jurnaliști, dacă alianța PSD cu AUR pentru moțiunea de cenzură este „o legitimare a fascismului și a extremismului”, așa cum acuză Stoiciu, Grindeanu a refuzat să comenteze: „Am dat declarații ieri”.

Senatoarea Victoria Stoiciu a anunțat marți că a decis să demisioneze din PSD, după anunțul PSD privind colaborarea cu AUR pentru depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

„Astăzi mi-am înaintat oficial demisia din Partidul Social Democrat. Decizia vine ca un pas firesc după ce ieri am refuzat să semnez moțiunea de cenzură, marcând momentul în care viziunea mea și direcția actuală a partidului au intrat pe contrasens total”, a scris senatoarea de Vaslui Victoria Stoiciu.

„Consider că este nevoie de un cordon sanitar absolut care să mențină forțele extremiste în izolare politică totală. Orice încălcare a acestui principiu nu reprezintă doar o eroare tactică, ci o normalizare a fascismului. Pas cu pas, până când monstrul va fi prea mare ca să îl răpunem”, a continuat senatoarea.

Victoria Stoiciu a fost aleasă în Senatul României, din partea PSD, la scrutinul din 2024, într-o circumscripție din Vaslui.