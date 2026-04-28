Cine este Victoria Stoiciu, fosta vicepreședintă PSD promovată de Ciolacu, care însă demisionează din partid din cauza alianței cu AUR pe moțiunea de cenzură: „Nu pot face parte dintr-un proiect care sacrifică valorile democratice”

Victoria Stoiciu este cel de-al doilea parlamentar care pleacă din PSD în ultima săptămână după ce social-democrații au decis să iasă de la guvernare și să depună o moțiune de cenzură alături de AUR. Stoiciu și-a anunțat demisia marți din PSD.

În vârstă de 46 de ani, Victoria Stoiciu a fost aleasă senatoare de Vaslui pe listele PSD în 2024, după ce anterior fusese consilieră de stat la Cancelaria premierului Marcel Ciolacu. De altfel, având susținerea acestuia, Stoiciu a ajuns chiar vicepreședintă PSD până la venirea echipei lui Sorin Grindeanu.

Anterior, aceasta a lucrat în societatea civilă fiind considerată una dintre vocile curentului de stânga din România, fapt ilustrat și de articolele de opinie publicate în ziarul Libertatea. Stoiciu este absolventă de SNSPA și are un doctorat la UBB Cluj,

Ce a transmis Stoiciu în anunțul demisiei din PSD

„Astăzi mi-am înaintat oficial demisia din Partidul Social Democrat. Decizia vine ca un pas firesc după ce ieri am refuzat să semnez moțiunea de cenzură, marcând momentul în care viziunea mea și direcția actuală a partidului au intrat pe contrasens total.

Consider că este nevoie de un cordon sanitar absolut care să mențină forțele extremiste în izolare politică totală. Orice încălcare a acestui principiu nu reprezintă doar o eroare tactică, ci o normalizare a fascismului. Pas cu pas, până când monstrul va fi prea mare ca să îl răpunem.

Istoria este cel mai bun profesor. Ascensiunea fascismului în perioada interbelică nu s-a produs subit. A fost rezultatul unor concesii repetate făcute de forțele democratice, care au sacrificat viitorul pentru calcule politice mici și rațiuni de moment. De ce credeți că social-democrații germani păstrează cu sfințenie acest cordon sanitar în raport cu extremiștii lor? Pentru că se uită înapoi în istorie. Și nu vor să o repete.

Nu pot și nu voi gira niciodată normalizarea fascismului.. Este o linie roșie peste care nu se poate trece.

Le mulțumesc colegilor social-democrați care m-au susținut în inițiativele legislative de până acum pentru buna colaborare. Din păcate, drumurile noastre se despart aici, nu pot face parte dintr-un proiect care sacrifică valorile democratice fundamentale pe altarul unor interese politice de etapă”, se arată în mesajul publicat pe Facebook.

Un alt parlamentar a plecat săptămâna trecută

Primul parlamentar care a demisionat din PSD imediat după ce social-democrații au anunțat că se retrag din Guvernul Bolojan a fost deputatul de Buzău Petre Emanoil Neagu.