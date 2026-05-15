Reacția lui Trump, după „lovitura grea” pe care a primit-o Ucraina din partea Rusiei. Ordinul lui Zelenski pentru armată

Președintele american Donald Trump a sugerat vineri că atacul rusesc cu rachetă care a lovit o clădire rezidențială din Kiev, soldat cu moartea a 24 de persoane, ar putea afecta eforturile pentru găsirea unei soluții diplomatice de încheiere a războiului lansat de Moscova împotriva Ucrainei, potrivit Reuters.

Vorbind cu reporterii la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One, liderul american a precizat că a discutat cu omologul său chinez și despre războiul din Ucraina. Donald Trump a spus că atât el, cât și Xi Jinping își doresc încheierea ostilităților.

„Este unul pe care am vrea să îl vedem rezolvat. Până aseară, arăta bine (situația), dar (ucrainenii) au suferit o lovitură grea noaptea trecută. Așa că se va întâmpla (finalul războiului). Dar este păcat (că a avut loc atacul)”, a declarat Trump.

Atacul care a distrus parțial o clădire rezidențială de mari dimensiuni s-a soldat cu 24 de persoane decedate și alte 48 rănite, potrivit The Kyiv Independent.

Search and rescue operations are ongoing in Kyiv following a Russian strike on a residential apartment building. As of now, five people have been killed by Russia, and more than 10 people remain missing. pic.twitter.com/tCHm9lPH0A — UKR Embassy in ROU (@UKRinROU) May 14, 2026

Printre cei uciși se numără și trei copii, născuți în 2008, 2010 și 2013, a spus administrația militară a orașului Kiev. Serviciile de urgență au anunțat vineri dimineață că au încheiat operațiunea de căutare-salvare.

Rusia susține la rândul ei că dronele ucrainene au ucis patru persoane, inclusiv un copil, într-un atac în timpul nopții asupra orașului Ryazan.

Ambele tabere neagă că ar viza civili în mod deliberat.

Ce a cerut Zelenski armatei ucrainene

Președintele Ucrainei a anunțat că a ordonat armatei să pregătească „posibile formate de răspuns” la atacul rusesc care a vizat Kievul.

„Este o tactică teroristă deliberată a rușilor”, care „care au acumulat drone și rachete de-a lungul unei perioade de timp și au calculat intenționat atacul astfel încât amploarea acestuia să fie semnificativă, creând cele mai mari dificultăți posibile pentru apărarea noastră”, a declarat Zelenski.

Șeful diplomației ucrainene, Andrii Sibiha, a spus că a făcut demersuri pentru inițierea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU „pentru a răspunde la uciderea civililor ucraineni și la atacurile împotriva personalului umanitar comise de Rusia”.

„O asemenea amploare a terorismului rusesc necesită răspunsuri internaționale puternice și solicit tuturor statelor să reacționeze”, a declarat Sibiha într-o postare pe platforma X.