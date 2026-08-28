Reacția lui Tudor Chirilă la scandalul Pahonțu. „Nicușor Dan a dat o nouă probă de ticăloșie”

Actorul Tudor Chirilă a comentat reacția lui Nicușor Dan privind dezvăluirile Recorder și Snoop legate de activitatea șefului SPP Lucian Pahonțu ca ofițer al Securității. Chirilă susține că reacția președintelui este „o nouă probă de ticăloșie” și că românilor li se oferă „România funestă” în locul „României oneste” promise.

„Nicușor Dan a dat o nouă probă de ticăloșie. Nu credeam că poate ajunge atât de jos”, își începe Tudor Chirilă postarea pe Facebook.

„Reducționism ticălos”

Actorul susține că Lucian Pahonțu trebuia înlocuit de la conducerea SPP încă de la preluarea mandatului de către Nicușor Dan, indiferent de trecutul său.

„Ți se pare normal ca într-un asemenea loc să ai șef de serviciu un individ timp de 21 de ani? Ce e asta, dictatura instituțiilor? Cât de democratic și transparent instituțional e ca un om să acumuleze informații pe care le poate folosi în fel și chip atâta timp? Așa că NORMAL era să îl demită pe Pahonțu ÎNAINTE de orice fel de discuție. Ca un vânt al schimbării. Dar a preferat liniștea mlaștinilor”, crede actorul.

În al doilea rând, el impută președintelui faptul că nu luat în calcul ipoteza ca afirmațiile publicate de presă să fie adevărate.

„În ciuda faptului că tu nu l-ai evaluat în niciun fel, ba da, pardon, cu „propriile simțuri”, dai verdictul că omul e „curat”. Nu pui la îndoială nicio secundă convingerea ta și trimiți ancheta jurnalistică în derizoriu. Îl speli de securism și îl faci profesionist. Tare”, scria Chirilă.

Apoi acesta amintește că SPP are inclusiv atribuții de strângere de informații, ceea ce contrazice afirmația lui Nicușor Dan potrivit căreia „SPP nu este un serviciu secret”.

„Reducționism ticălos pentru că da, SPP nu e un serviciu secret ca SRI sau SIE, dar are atribuții în domeniul securității naționale și are prin lege inclusiv atribuții de culegere, verificare și valorificare a informațiilor, desfășurate inclusiv acoperit, în scopul protecției demnitarilor. Prin lege, da?”, susține artistul.

„Să nu fii dispus să iei în calcul nici măcar o secundă calitatea de ofițer al aparatului represiv ceaușist, să insiști că nu se poate demonstra participarea la represiune, deși nici tu nu poți demonstra contrariul (în timp ce documentele nu-ți dau dreptate), înseamnă că deja ești de partea greșită a istoriei și jignești memoria celor care au luptat și au murit pentru libertatea și democrația confiscată ulterior de securiști ca Pahonțu și compania. Șase milioane de români au sperat la România onestă și primesc România funestă”, conchide Tudor Chirilă.

În finalul postării, el postează prevederile legale care arată că SPP are atribuții clare de serviciu de informații.

Cum a reacționat președintele Nicușor Dan

Șeful statului a comentat de la Chișinău, unde a susținut o conferință de presă după reuniunea trilaterală cu Maia Sandu și Volodimir Zelenski, dezvăluirile privind trecutul generalului Lucian Pahonțu.

Nicușor Dan a spus că în investigația Recorder el a văzut un titlu care l-a îngrijorat, dar că acea afirmație nu a fost confirmată de conținutul articolului. În privința celorlalte dezvăluiri, făcute de Snoop, președintele a fost întrebat explicit de către Ziarul de Gardă din Chișinău dacă i se pare normal că Pahonțu nu a depus de 18 ani declarația pe proprie răspundere că nu a făcut poliție politică.

Nicușor Dan a spus că CSAT a făcut o verificare în privința generalului cu mulți ani în urmă.

„Am citit un titlu care m-a îngrijorat, am citit un articol și nu am găsit nimic. Asta e analiza la momentul ăsta”, a fost comentariul scurt al lui Nicușor Dan despre investigația Recorder care a arătat că șeful SPP a participat la masacrul din 21 decembrie 1989 și la represiunea din Piața Universității, de dinainte de Mineriadă.

Întrebat despre promisiunea sa de la începutul mandatului potrivit căreia va face o evaluare a generalului Lucian Pahonțu, șeful statului a declarat:

„O evaluare a SPP am făcut-o cu propriile simțuri. Pare că funcționează, un serviciu profesionist. Și reacțiile serviciilor externe cu care tangențial m-am intersectat sunt în aceeași direcție. O evaluare managerială nu am făcut special pentru domnul Pahonțu, deoarece sunt multe multe alte restanțe mult mai importante. Eu am văzut un articol de presă cu un titlu care nu e justificat de conținut. Nu știu care e scandalul”.

El a fost întrebat explicit și despre investigația Snoop, care a arătat că Lucian Pahonțu nu a depus de 18 ani declarația pe proprie răspundere că nu a făcut poliție politică. „Acceptați un șef de serviciu secret în România are îngreunează aplicarea legii în ceea ce-l privește?”, a fost întrebarea pusă.

„Repet, SPP nu e un serviciu secret, e un serviciu de pază. Domnul Pahonțu, conform legii, când a fost numit de către CSAT acum 21 de ani, CSAT a făcut o verificare inclusiv la CNSAS cu privire la faptul dacă el a făcut sau nu poliție politică. Am citit un titlu care m-a îngrijorat, am citit un articol și nu am găsit nimic. Asta e analiza la momentul ăsta”, a răspuns președintele Dan.