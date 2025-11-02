Reacția lui Vasile Bănescu după ce în Catedrala Neamului a fost cântată o melodie pe versurile legionarului Radu Gyr: „Face un enorm rău Bisericii”

„Gyr-area unei ideologii anticreștine?”, se întreabă Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al Patriarhiei Române și acum membru CNA într-un text-reacție după ce în Catedrala Mântuirii Neamului s-a auzit o melodie pe versuri de Radu Gyr, propagandistul Mișcării Legionare, cântate de un cor de copii al Bisericii.

„Cultivarea festivistă în spațiul ecleziastic a memoriei și textelor unor intelectuali căzuți cândva în ispita demonismului ideologic, legionar sau comunist, face un enorm rău Bisericii”, consideră Bănescu.

„Inocentizarea și justificarea unui text scris de cineva care pleda pentru „purificarea morală a națiunii” printr-o ideologie extremistă, antisemită și violentă, degenerată rapid în crimă, chiar dacă textul nu e unul explicit politic, rămâne ultima, deci nu cea mai fericită variantă de strategie apologetică instituțională”, spune fostul reprezentant al BOR.

El crede că „dirijorul unui cor bisericesc care, contextual, reprezintă cea mai veche și venerabilă instituție istorică a României, ar trebui să subînțeleagă acordarea atenției maxime în discernerea și alegerea pieselor interpretate chiar în Catedrala Națională. Aceasta a fost edificată în memoria adevăraților eroi ai țării, oameni curați și credincioși care și-au dat viața pentru țară, nu a posedaților ideologic care i-au făcut acesteia doar rău”.

A fi conștient de ceea ce face și nu face bine public instituției pe care o reprezinți, fie din cafasul bisericii (balconul situat deasupra pronaosului, rezervat corului), fie din altă poziție oficială, e, contextual, un esențial „lucru în sine”, consideră Bănescu.

Directorul Insitututlui „Elie Wiesel” solicită autosesizarea instituţiilor abilitate

El crede că intelectualii „cinici, amorali și ariviști, insensibili la dreptate, milă și adevăr” care la vremea respectivă au ajuns să devină anticomuniști și în închisoare nu sunt transpormați „automat în sfinți”.

„Avem datoria (etică și creștină) de a cunoaște adevărul istoric și de a rămâne lucizi în fața noilor ispite autoritarist-totalitare care se revendică viclean de la Biserică și creștinism, pe care le sfidează și le vampirizează prin prezența șerpească în preajma lor”, mai spune Bănescu.

News.ro scrie că Alexandru Florian, directorul Institutului „Elie Wiesel”, solicită autosesizarea instituţiilor abilitate, în baza OUG 31/2002, după episodul din Catedrala Neamului.

„Avem o țară”, cântată în Catedrala Mântuirii Neamului

Reacțiile vin după ce o melodie pe versuri de Radu Gyr, propagandistul Mişcării Legionare, a fost interpretat în 30 octombrie de corul Patriarhiei Tronos Junior în Catedrala Naţională. Iniţiativa a stârnit controverse, iar liderul deputaţilor UDMR Csoma Botond consideră „o prăbuşire morală”.

Evenimentul controversat a avut loc de Ziua Clerului Militar, sărbătorită la Catedrala Naţională printr-un Te Deum, oficiat de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop vicar patriarhal, scrie News.ro

La eveniment au participat Ministrul Apărării, membri ai Familiei Regale, şeful Statului Major, toţi preoţii militari, potrivit Basilica.

Melodia interpretată se numește „Avem o țară”, iar versurile îi sunt atribuite luI Radu Gyr, poet ce a făcut parte din Mișcărea Legionară. Cântecul este unul des interpretat de corurile bisericești din țară și nu numai. Pe YouTube sunt numeroase clipuri video cu interpreți populari, coruri bisericești sau nume din muzica ușoară care cântă piesa respectivă.