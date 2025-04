Reacția lui Zelenski după ce Donald Trump l-a acuzat că blochează pacea

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a publicat o declaraţie din 2018 a administraţiei Trump care denunță anexarea Crimeii de către Moscova, ca răspuns la criticile lui Donald Trump că împiedică un acord de pace prin refuzul de a accepta pierderea peninsulei.

Pe rețelele sociale, preşedintele ucrainean a publicat miercuri seară o declaraţie datată din 25 iulie 2018 și semnată de Mike Pompeo, pe atunci şeful diplomaţiei americane în timpul primei administrații Trump, care preciza:

„Statele Unite resping încercarea Rusiei de anexare a Crimeei și se angajează să mențină această politică până când integritatea teritorială a Ucrainei va fi restabilită”.

În descrierea care însoțește declarația, Zelenski a transmis că „Ucraina va acţiona întotdeauna în conformitate cu Constituţia sa”.

„Suntem absolut siguri că partenerii noştri, în special Statele Unite, vor acţiona în conformitate cu deciziile lor ferme”, a scris Volodimir Zelenski.

Emotions have run high today. But it is good that 5 countries met to bring peace closer. Ukraine, the USA, the UK, France and Germany. The sides expressed their views and respectfully received each other’s positions. It’s important that each side was not just a participant but… pic.twitter.com/lDFV5WK8tw