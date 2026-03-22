Reacția MAE după ce o româncă a încercat să intre, alături de un iranian, într-o bază nucleară britanică

Baza navală HMNB Clyde de la Faslane, Scoția, unde sunt staționate submarinele nucleare britanice. Credit line: Andrew Milligan / PA Images / Profimedia

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) s-a autosesizat în cazul femeii cu cetățenie română reținute la baza nucleară Faslane din Regatul Unit, solicitând informații oficiale autorităților britanice.

MAE a precizat, sâmbătă seară, la solicitarea News.ro, că una dintre cele două persoane acuzate că ar fi încercat să pătrundă într-o bază navală britanică unde sunt staţionate submarine nucleare are cetăţenie română.

Consulatul General al României la Edinburgh a întreprins demersuri pe lângă autoritățile scoțiene, care au confirmat că tânăra de 31 de ani este cercetată pentru încălcarea Legii securității naționale, a transmis sursa citată.

„În urma demersurilor, s-a confirmat că una din cele două persoane reţinute pentru încălcarea prevederilor Legii securităţii naţionale a Regatului Unit al Marii Britanii (art 4 (1) A – care interzice intrarea sau inspectarea unei locaţii strategice, atunci când urmăreşte un scop care prejudiciază siguranţa sau interesele Regatului Unit) deţine cetăţenia română”, precizează MAE.

În acest caz, Consulatul General al României la Edinburgh este pregătit să acorde asistenţă consulară, în limita competenţelor.

„Având în vedere lipsa consimţământului expres al cetăţeanului român, MAE nu poate furniza, la acest moment, informaţii suplimentare cu privire la identitatea persoanei vizate. Cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Consulatului General al României la Edinburgh : +44 (0) 7951 858 445”, afirmă reprezentanţii MAE.

Românca de 31 de ani a fost reținută joi după-amiază, în jurul orei 17:00, alături de un cetățean iranian în vârstă de 34 de ani, potrivit presei britanice.

Cei doi au fost inculpați după tentativa de a pătrunde în perimetrul bazei navale Faslane (HM Naval Base Clyde) din Scoția. Aceasta este o locație de importanță strategică majoră, fiind locul unde sunt staționate submarinele nucleare ale Marii Britanii dotate cu rachete Trident.

Ei urmează să apară luni în faţa Tribunalului din Dumbarton din Scoția, potrivit unui comunicat al poliţiei, care a adăugat că ancheta este în desfăşurare.