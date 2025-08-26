Reacția ministrului Justiției la protestele magistraților: „Greva nu este permisă în sistemul judiciar” / Guvernul nu va retrage proiectul privind pensiile magistraților

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, spune că ministerul nu a fost informat în mod oficial despre protestele pe care le-au anunțat până acum mai multe instanțe și parchete din țară. Marinescu susține că greva nu este permisă în sistemul judiciar: „Orice formă de protest trebuie să asigure continuarea activității judiciare”, a spus el pentru Digi24.ro.

Radu Marinescu a declarat că a văzut în presă anunțurile magistraților cu privire la protestele pe care le vor declanșa chiar începând de mâine, 27 august.

„Ministerul Justiției nu a fost informat oficial de adoptarea unor forme de protest. Am văzut anunțurile la nivel de comunicare publică. În momentul în care vom primi o comunicare oficială și documente care să prezinte argumentele de drept și de fapt, precum și conținutul și limitele măsurilor care sunt adoptate, vom comenta mai aplicat asupra acestor inițiative”, a declarat ministrul PSD.

El a spus și că „în momentul de față, greva nu este permisă în sistemul judiciar și orice formă de protest trebuie să asigure continuarea activității judiciare”.

„Asta pentru că justiția este un serviciu public esențial pentru societate, iar cei mai importanți sunt justițiabilii, adică cetățenii, care au drepturi și libertăți ce trebuie respectate”, a explicat Radu Marinescu conform Digi24.ro.

Ministrul Justiției a susținut că pentru moment așteaptă ca reprezentanții magistraților care au anunțat proteste să comunice clar ce plan au pentru ca ulterior să poată fi chemați la dialog.

„În continuare, în raport de problemele care vor fi ridicate din partea sistemului judiciar, suntem deschiși la dialog”, a spus Marinescu.

Proiectul pensiilor magistraților nu va fi retras de Guvern, susține ministrul Justiției

Protestele anunțate de o parte a magistraților se vor încheia în momentul în care Guvernul se va răzgândi și nu își va mai dori să adopte proiectul privind modificarea pensiilor magistraților, au anunțat reprezentanții acestora. Cu toate acestea, Radu Marinescu spune că Guvernul va respecta programul de guvernare, unde se precizează nevoia adoptării unui asemenea proiect.

„Executivul își va desfășura activitatea consecvent programului de guvernare și, după cum știți, în programul de guvernare de la început a fost înscris acest deziderat al alinierii vârstei de pensionare în sistemul public la vârsta standard. Această chestiune se cunoaște, iar Executivul pune în aplicare programul de guvernare”, a declarat Marinescu.

Ministrul Justiției a spus că orice „categorie profesională nemulțumită are dreptul la protest, dar foarte important este să respectăm legea și limitele în care face proteste, pentru a nu perturba serviciile publice”.

Protestele în justiție încep miercuri. Ce presupun ele și cum vor fi afectate procesele

Protestele judecătorilor și procurorilor din România se extind în toată țara, potrivit deciziilor luate în adunările generale întrunite până acum. Și-au anunțat suspendarea activității, până la retragerea proiectului referitor la pensiile speciale ale magistraților, judecătorii mai multor curți de apel, dar și procurorii de la Parchetul Tribunalului București.

Consultarea judecătorilor și procurorilor va continua până miercuri. Majoritatea instanțelor unde au avut loc adunările generale au decis suspendarea activității pe termen nelimitat, pe durata protestelor urmând să fie soluționate doar dosarele penale în care se vor judeca măsuri preventive.

Este vorba despre curțile de apel din București, Alba Iulia, Bacău, Cluj, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Timișoara, Târgu Mureș. Există și excepții. La Curtea de Apel Bacău, judecătorii vor intra în sala de judecată însă doar pentru a amâna dosarele și a acorda noi termene.