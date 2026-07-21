Reacția PNL după noua înfrângere în instanță: „Nu schimbă direcția politică” a partidului / Acuzații de „infiltrare” aduse PSD

PNL a reacționat marți după ce Curtea de Apel București a respins contestația partidului la decizia de suspendare a efectelor Congresului Extraordinar în care a fost aleasă noua conducere a formațiunii.

„Partidul Național Liberal a luat act de hotărârea instanței privind suspendarea efectelor Congresului Extraordinar”, a transmis partidul într-un comunicat de presă.

PNL precizează că suspendarea rămâne în vigoare până la soluționarea definitivă a procesului în care instanța urmează să judece cererea de anulare a deciziilor luate la congres.

„Este, practic, încă o etapă dintr-un proces mai amplu în Justiție, pe care îl vom duce până la capăt”, au explicat liberalii.

PNL afirmă că decizia instanței „vine în contradicție cu voința, democratic exprimată, de membrii Partidului Național Liberal”, dar spune că o va respecta și că va continua să folosească „toate căile legale” pentru a apăra deciziile luate de partid.

„În același timp, această hotărâre nu schimbă direcția politică a PNL și nu afectează voința majorității liberalilor”, se arată în comunicat.

„În egală măsură, PNL nu va accepta infiltrarea sau influențarea deciziilor sale de către persoane sau grupuri care promovează interesele PSD sub diverse formule sau etichete, aparent independente. Membrii PNL au decis clar direcția partidului, iar această direcție nu poate fi schimbată prin acțiuni în instanță sau prin jocuri de culise”, au mai precizat liberalii.

O nouă înfrângere în instanță pentru PNL

Curtea de Apel București a judecat marți contestația formulată de PNL împotriva deciziei Tribunalului București de suspendare a hotărârii privind convocarea Congresului Extraordinar, la care a fost aleasă noua conducere a partidului.

Instanța a respins apelul.

Pentru anularea deciziilor Congresului și invalidarea noii conduceri PNL are loc în paralel un proces în instanță. Decizia rămasă de astăzi a vizat doar o ordonanță pentru suspendarea efectelor Congresului până la judecarea solicitării de anulare.

La Congresul PNL a fost aleasă o nouă conducere în care Ilie Bolojan era președinte, Robert Sighiartău secretar general și Dan Motreanu prim-vicepreședinte.

După suspendarea deciziei se revine la vechea conducere cu patru prim-vicepreședinți, între care trei contestatari ai lui Bolojan: Adrian Veștea, Nicoleta Pauliuc și Cătălin Predoiu, demisionar între timp.